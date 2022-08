رسميا.. نيوكاسل يعلن التعاقد مع ألكسندر إيزاك

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد رسميا التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

وقال نيوكاسل يونايتد في بيان: ”يسر نيوكاسل الإعلان عن صفقة ألكسندر إيزاك مقابل رسوم غير معلنة“.

وأضاف: ”يصل المهاجم البالغ طوله 6 أقدام و4 بوصات من ريال سوسيداد ووقع صفقة طويلة الأمد في ملعب سانت جيمس بارك“.

بات ألكسندر إيزاك رابع صفقة لنيوكاسل هذا الصيف بعد مات تارجيت ونيك بوب وسفين بوتمان، وسيرتدي المهاجم السويدي القميص رقم 14.

ونقل موقع نيوكاسل عن إيزاك قوله: ”أنا سعيد، لقد كان قرارًا كبيرًا وكبيرًا بالنسبة لي، لكنه قرار أنا سعيد حقًا به“.

وأضاف: ”إنه ناد تاريخي رائع أعتقد أن أي شخص يرغب في اللعب لنيوكاسل، مع جماهير رائعة، لقد كانوا جزءًا كبيرًا في سبب مجيئي إلى هنا، وكذلك مشروع النادي، وهو مشروع أؤمن به حقًا“.

Our new centre-forward. 😍 pic.twitter.com/CcSE1qUGzG

وتابع إيزاك: ”نريد دائمًا الانضمام إلى فريق ومعرفة طريقة لعبه، أعتقد أن نيوكاسل يلعب كرة قدم جذابة للغاية وأريد أن أكون جزءًا من ذلك“.

من جهته قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد: ”أنا متحمس للغاية لأن ألكسندر إيزاك اختار الانضمام إلينا، إنه موهبة رائعة وقادرة على تقديم مساهمة كبيرة للفريق“.

وتابع: ”إنه جيد من الناحية الفنية، مع مزيج من السمات التي ستفيدنا، هو أيضًا في عمر رائع للنمو مع هذا النادي“.

وأتم هاو: ”أود أن أشكر مالكي النادي ولجنة الانتقال لإحضار إيزاك إلى نيوكاسل، كلنا سعداء لوجوده على متن السفينة“.

ويبلغ إيزاك من العمر 22 عامًا، ويتمتع بخبرة قوية، حيث لعب في دوريات الدرجة الأولى في السويد وألمانيا وهولندا وإسبانيا، بالإضافة إلى خوض 37 مباراة دولية مع السويد، وسجل في تسع مناسبات لبلاده.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.

Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022