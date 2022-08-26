غوارديولا: برناردو سيلفا سيبقى مع مانشستر سيتي

يصر المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على بقاء لاعب خط الوسط البرتغالي برناردو سيلفا وسط اهتمام برشلونة.

وكان برناردو سيلفا محل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان لكن بيب غوارديولا قال إن النادي لم يتلق عرضًا ويصر على بقاء البرتغالي في النادي.

وقال بيب غوارديولا إن برناردو سيلفا لن يترك مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية مع إغلاق السوق يوم 1 سبتمبر.

ونفى غوارديولا رحيل سيلفا، الذي يريد باريس سان جيرمان أيضا التعاقد معه، وأصر المدرب الإسباني على أن سيلفا سيلعب في ملعب الاتحاد هذا الموسم.

وقال بيب: ”سيبقى هنا، ليس لدينا أي مكالمة هاتفية من أي ناد بخصوص برناردو سيلفا، لهذا السبب سيبقى، أقول لكم إنه سيبقى“.

وسبق أن تردد أن برشلونة يريد بيع لاعبه فرينكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد، أو إقناع اللاعب الهولندي بتخفيض راتبه، للسماح بالتعاقد مع سيلفا من مانشستر سيتي.

ليكيب: باريس سان جيرمان يعرض 70 مليون يورو على مانشستر سيتي للتعاقد مع برناردو سيلفا. pic.twitter.com/e5mR0Hcbfi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2022

وبسؤاله عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قال غوارديولا: ”القرعة هي القرعة، ليس لدينا الكثير من الوقت ولكني سأبدأ التعرف على المنافسين بشكل أفضل، نأمل أن نتمكن من المضي قدمًا“.

وأسفرت القرعة عن تواجد مانشستر سيتي في المجموعة السابعة إلى جانب بروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن.

وسيلعب إيرلينغ هالاند الوافد الجديد لمانشستر سيتي أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند.

وعن ذلك قال غوارديولا: ”لم أتحدث مع هالاند عن قرعة دوري الأبطال، لكنني أعتقد أنه سيكون سعيدًا باللعب أمام بروسيا دورتموند“.

فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي: التألق المحلي سيقودنا للفوز بدوري أبطال أوروبا https://t.co/O0gLj19LIT pic.twitter.com/9NXqOs0PBe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2022

وعما إذا كان اللاعبون يخشون الإصابة قبل أقل من 3 أشهر على كأس العالم في قطر قال غوارديولا : ”لا أعتقد أن اللاعبين يلعبون وهم يفكرون في كأس العالم، إذا أصيبوا فإنهم سيصابون، ويمكن أن يصابوا وهم يسيرون في الشارع، هذا ما هو عليه الأمر“.

ويستضيف مانشستر سيتي غدا السبت منافسه كريستال بالاس، بعد أيام من التعادل المثير بنتيجة 3/3 مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة.

واستهل مانشستر سيتي الموسم بالفوز 2/0 على ويستهام، ثم 4/0 على بورنموث، قبل التعادل مع نيوكاسل.