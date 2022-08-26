كلوب لا يستبعد تعاقد ليفربول مع لاعبين قبل نهاية السوق

لم يستبعد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إمكانية تعزيز فريقه قبل إغلاق نافذة الانتقالات يوم 1 سبتمبر.

وفشل الريدز في الفوز بأول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث تعادل مرتين (أمام فولهام وكريستال بالاس)، قبل أن يخسر 1/2 أمام مانشستر يونايتد.

انطلاقة ليفربول هذا الموسم في #الدوري_الانجليزي. 2 تعادل

خسارة

لم يحقق أي فوز #مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/JfO57ocJWP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

ويعاني ليفربول من الإصابات، وفقد عددًا من اللاعبين الأساسيين، خاصة في خط الوسط، في الرحلة إلى أولد ترافورد يوم الإثنين الماضي.

وغاب كل من تياغو ألكانتارا وكيرتس جونز ونابي كيتا عن المباراة، بينما كان فابينيو لائقًا للتواجد فقط على مقاعد البدلاء.

وهذا يعني أن جوردان هندرسون وجيمس ميلنر كان عليهما أن يتواجدا في خط الوسط إلى جانب هارفي إليوت.

ودعا العديد من النقاد ومشجعي ليفربول النادي للتعاقد مع لاعب خط وسط آخر عالي الجودة قبل نهاية السوق، مع وجود جود بيلينغهام من بين أولئك المرتبطين.

وعندما سئل عن التوقيع مع المزيد من اللاعبين، اعترف كلوب بأنهم ”يعملون“ على الانتقالات قبل يوم من الموعد النهائي.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل لقاء بورنموث: ”نحن نعمل باستمرار على هذه الأمور. أحيانًا تكون الصفقة باهظة الثمن، وأحيانًا لا يكون اللاعب المناسب، لكننا نعمل“.

🗣 يورغن كلوب المدير الفني لنادي #ليفربول عن طرد نونيز: "البطاقة مستحقة .. كان يجب عليه إلا يتصرف بهذه الطريقة .. سأتحدث معه حتى يتعلم في المستقبل ما يجب عليه فعله". #ليِفربول_كريسَُتال_بالاس pic.twitter.com/kKcerpG0je — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وارتبط ليفربول ارتباطًا وثيقًا بالتحركات لضم العديد من لاعبي خط الوسط هذا الصيف، خاصة بعد إصابة تياغو ألكانتارا وفابينيو ونابي كيتا الذين غابوا عن جميع المباريات في وقت مبكر من الموسم بسبب مشاكل الإصابة.

ويصر جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق أيضًا على أن ليفربول بحاجة للتعاقد مع لاعب خط وسط، وقال لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”ليفربول بحاجة إلى لاعب خط وسط“.

وأضاف: ”كلوب ليس سخيفا، تياغو، فابينيو، هندرسون، لديهم خط وسط جيد لكن جميعهم فوق الثلاثين وهذا ليس مثاليًا لأي فريق. خاصة عندما تريد اللعب بقوة في فريق مثل ليفربول“.

وتابع كاراغر: ”لديهم أرقام هناك لكن من حيث الجودة، ليفربول بحاجة إلى لاعب خط وسط. إذا كان متاحًا، سيشتريه ليفربول. ليس هناك شك في أن ليفربول بحاجة إلى المزيد في خط الوسط، خط الوسط هو الجزء الوحيد الواضح من الفريق الذي لا يمكنه مواجهة مانشستر سيتي عندما ترى الجودة هناك“.