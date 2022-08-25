تقرير: سبورتنغ لشبونة حسم التعاقد مع رونالدو بنسبة 99%

أشارت تقارير صحفية إلى أن سبورتنغ لشبونة ”على وشك استكمال التعاقد مع مهاجمه السابق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد“ لتحقيق رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وطلب رونالدو البالغ عمره 37 عاما مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا الصيف، بعد أن غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعد تسليم طلب الانتقال إلى إدارة يونايتد والعودة متأخرًا إلى الموسم التحضيري، لم يصل المهاجم الكبير إلى مستواه المعهود بعد ثلاث مباريات في الدوري الممتاز.

وفي مباراتي يونايتد على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك رونالدو كبديل، بينما بدأ هزيمة فريقه 4-صفر أمام برنتفورد.

هل يكون رينجرز أحدث وآخر خيارات رونالدو للعب في دوري أبطال أوروبا؟ https://t.co/IC3TXPChBa pic.twitter.com/g910fm8kzr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2022

اللعب في دوري أبطال أوروبا هو ما يأمل قائد البرتغال تحقيقه هذا الموسم، حيث يستعد الشياطين الحمر للمنافسة في الدوري الأوروبي.

وتم ربطه بالانتقال إلى تشيلسي ونابولي وبايرن ميونخ وأولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وسبورتنغ، وجميعها تشارك في دوري أبطال أوروبا.

لكن تشيلسي وأتلتيكو وسبورتنغ كانوا الوحيدين الذين حاولوا بالفعل التعاقد مع المهاجم البرتغالي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وهو بحاجة ماسة إلى الاحتفاظ بهذا الشرف إلى الأبد.

نتيجة لذلك، يبدو أنه يضغط من أجل الخروج من نادٍ يعتبره أسطورة للنادي ومستعد للانضمام إلى أتليتيكو للعب في المنافسة القارية على الرغم من أنه الهداف التاريخي للخصم المحلي ريال مدريد.

سيكون الانتقال إلى ستامفورد بريدج أو واندا متروبوليتانو خطوة طموحة نسبيًا، حيث يتنافس كلا الجانبين للفوز بالبطولة الأوروبية، ومع ذلك، إذا انضم رونالدو إلى سبورتنغ فهذا يدل على أن أولويته تكمن فقط في التأكد من عدم لحاق ليونيل ميسي به في قائمة هدافي البطولة، مع كل الاحترام للنادي البرتغالي.

ووفقًا لحساب Caught Offside على تويتر، فإن هداف مانشستر يونايتد ”على وشك“ عودة مثيرة إلى العاصمة البرتغالية.

وكان وكيل أعماله خورخي مينديز ”يعمل على مدار الساعة“ من أجل تأمين خروج موكله من أولد ترافورد قبل الموعد النهائي للانتقال الأسبوع المقبل.

ويبدو أن انتقاله إلى سبورتنغ ”تم بنسبة 99 في المئة“، وسيبدأ الفريق البرتغالي الاستعدادات لتقديمه يوم الجمعة.

علاوة على ذلك، كان الفريق ”يستعد“ للترحيب بعودة رونالدو إلى النادي ”منذ أسابيع“، مما يشير إلى أن الصفقة كانت قيد الإعداد منذ فترة حتى الآن.

وانتشرت أنباء عودة رونالدو إلى لشبونة قبل وقت قصير من قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الخميس والتي أسفرت عن وقوع سبورتنغ ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار أندية أينتراخت فرانكفورت الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وأولمبيك مرسيليا الفرنسي.