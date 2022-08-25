مانشستر يونايتد يجهز عرضًا للتعاقد مع ماركو أسينسيو من ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد ”مصمم“ على تقديم عرض رسمي للاعب قبل أسبوع واحد على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

هدف ولا أروع يسجله ماركو أسينسيو لنادي #ريال_مدريد في شباك ألافيس.#ريال_مدريد_ألافيس pic.twitter.com/Y6MDz4RIkw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على المزيد من الخيارات في الخط الهجومي، بالنظر إلى أن كريستيانو رونالدو قد يغادر أولد ترافورد قبل 1 سبتمبر.

وأكدت ”ديلي إكسبريس“ على استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي للاعب الإسباني، الذي سجل 12 هدفًا في جميع المسابقات، الموسم الماضي، مع ريال مدريد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 30 مليون يورو)، على الرغم من أن عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2023.

وقد يكون مانشستر يونايتد قادرًا على إقناع أسينسيو البالغ من العمر 26 عامًا بأن الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون خطوة مثيرة، بعد أيام من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد.

لكن ”ديلي إكسبريس“ قالت إن مانشستر يونايتد قد يجد رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رحيل اللاعب، إلى جانب منافسة أندية إيطالية.

ونقلت عن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قوله بعد الفوز 2/1 على ليفربول، الإثنين الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز: ”قلنا منذ البداية إننا نريد جلب اللاعبين المناسبين وليس أي لاعبين فقط“.

وأضاف: ”أعتقد الآن أن لدينا اللاعب المناسب بالتوقيع مع كاسيميرو، ومتأكد من ذلك، والسوق ليست مغلقة، ونحتاج إلى الجودة“.

وإلى جانب كاسيميرو تعاقد مانشستر يونايتد مع ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام، وكريستيان إريكسن، في صفقة انتقال حر، وثيريل مالاسيا من فينورد روتردام.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن أسينسيو شارك في 236 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 49 هدفًا، وصنع 24، وفاز مع الفريق بـ15 لقبًا بواقع 3 في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في كأس السوبر الإسباني.

واعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أسينسيو 7 دقائق فقط منذ بداية الموسم الحالي، علمًا بأنه لعب 42 مباراة، الموسم الماضي، بواقع 2109 دقائق.