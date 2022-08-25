الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لتجنب أسوأ انطلاقة موسم في عهد يورغن كلوب

تحولت انطلاقة ليفربول المتواضعة إلى أكبر مفاجأة بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورغم عدم وجود شعور بالهلع في أنفيلد ستبدأ أجراس الإنذار في العمل إذا أخفق في الفوز على ضيفه بورنموث بعد غد السبت.

وخلال ثلاث مباريات حقق ليفربول نقطتين فقط من التعادل مع فولهام وكريستال بالاس والخسارة من ”الفريق المتأزم“ مانشستر يونايتد.

وتعني الخسارة في أولد ترافورد، يوم الإثنين الماضي، أن ليفربول يعاني من أسوأ انطلاقة موسم في عهد المدرب يورغن كلوب، كما فشل في تحقيق أي فوز بأول ثلاث جولات للمرة الأولى منذ 2012/2013.

وتوجد عوامل مخففة لتبرير النتائج، مثل قائمة الإصابات الطويلة، لكن مشهد تفوق مانشستر يونايتد وافتقاد فريق كلوب الضغط المعهود يدعو للقلق.

وألمح عتاب لاعب الوسط جيمس ميلنر إلى المدافع فيرجيل فان دايك بعد هدف مانشستر يونايتد الأول إلى وجود بعض التوتر داخل الفريق المتماسك عادة.

ولم يتقدم ليفربول في أي مباراة حتى الآن، وعانى لاستعادة شراسته المعتادة؛ لذا أقر الظهير الأيسر آندي روبرتسون بضرورة تغيير هذا الوضع.

وقال: ”تركنا لكل المنافسين تسجيل الهدف الأول ولا يمكننا إقحام أنفسنا دائما في معركة شرسة، استقبلنا هدفا مبكرا مجددا وبدأنا ببطء مجددا وهذا ما نحتاج لتغييره سريعا“.

وسيستمر غياب الوافد الجديد داروين نونيز أمام بورنموث؛ بسبب إيقاف مهاجم أوروغواي عقب طرده بسبب ”نطحة“ أمام بالاس.

كما سيغيب لاعب الوسط تياغو ألكنتارا والمهاجم ديوغو غوتا والمدافع إبراهيما كوناتي أمام بورنموث، وتحوم شكوك حول مشاركة لاعب الوسط نابي كيتا.

لكن رغم غياب العديد من اللاعبين من المتوقع أن يدشن ليفربول سجل انتصاراته أمام الفريق الصاعد للأضواء والذي خسر 0/4 من مانشستر سيتي و0/3 من آرسنال في المباراتين السابقتين.

انطلاقة مثالية

على النقيض يتطلع المتصدر آرسنال لمواصلة انطلاقته المثالية حين يستضيف فولهام يوم السبت.

ويقضي آرسنال أفضل بداية موسم بالدوري الممتاز خلال 17 عاما، ويسود شعور بالتفاؤل داخل النادي لكن المدرب ميكيل أرتيتا يفضل توخي الحذر.

وقال المدرب الإسباني: ”لعبنا ثلاث مباريات وحسب وهذا لا يعني شيئا“.

وتبدأ مباريات مطلع الأسبوع بمواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، ويود فريق المدرب إيريك تين هاغ إثبات أن نشوة الفوز على ليفربول لن تنتهي سريعا.

وتحدى تين هاغ لاعبيه لتكرار الجهد المبذول أمام الغريم ليفربول في كل أسبوع.

وقال المدرب الهولندي: ”ما أطلبه من اللاعبين هو اللعب بأقصى روح قتالية كل يوم، يجب أن تكون طريقة حياة وأتمنى أن يتفهموا ذلك“.

ويستضيف البطل مانشستر سيتي، الذي أهدر أول نقاط بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد 3/3، كريستال بالاس.

أما مفاجأة البطولة حتى الآن ليدز يونايتد، صاحب المركز الثالث، فينوي البناء على انتصاره على تشيلسي حين يزور برايتون الذي لم يخسر أيضا.

ويحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع ضيفا على نوتنغهام فورست، يوم الأحد.