لويس دياز: فخور باللعب مع محمد صلاح.. وليفربول بحاجة إلى التحسن

يعاني ليفربول من انطلاقة متواضعة بالدوري الإنجليزي الممتاز وفشل في تحقيق أي فوز في أول ثلاث مباريات لكن المهاجم لويس دياز يرى أن الموقف الحالي ‭“‬لا يمثل مشكلة‭“‬ للاعبين أو للمدرب يورغن كلوب.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني خلف البطل مانشستر سيتي، لكنه يقبع في المركز الـ16 الآن بعد أن جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات.

داروين نونيز أهدر فرص مُحققة.. محمد صلاح أهدر فرص مُحققة .. لويس دياز أهدر فرص مُحققة ومن يُهدر يستقبل أهداف .. زاها يعاقب مهاجمي ليفربول على إضافة الفرص السهلة ويسجل هدف #كريستال_بالاس الأول في مرمى #ليفربول#ليِفربول_كريسَُتال_بالاس pic.twitter.com/BTu6lDx6so — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وقال دياز لمحطة ”سكاي سبورتس“: ”إنها بداية صعبة“.

وأضاف اللاعب الكولومبي ”ليست الانطلاقة التي أردناها، نحن فريق يقاتل لجمع ثلاث نقاط من كل مباراة“.

وتابع ”لن أقول إنها معضلة للاعبين أو للمدرب لكننا ندرك جميعا أننا بحاجة للتحسن“.

وقال دياز في تصريحات لـ“سكاي سبورتس“: ”بداية الموسم كانت صعبة بالنسبة لنا، لم يكن ذلك ما نريده، نحن نادٍ يبحث عن النقاط الثلاث في كل مباراة يخوضها، لا أقول أن هناك مشكلة بالنسبة للاعبين أو المدرب، لكن بالطبع نحتاج لتقديم ما هو أفضل“.

وعن سبب الخسارة أمام مانشستر يونايتد، قال ”نعرف بشكل تام التنافس بين الناديين، كنا ندرك أننا مقبلون على مهمة كبيرة، ولكن لم تسر الأمور كما يجب في ذلك اليوم“.

كلوب: لويس دياز يمكنه محاكاة محمد صلاح وتعويض ساديو ماني https://t.co/lWaqe7iQY9 pic.twitter.com/WSY4ARyCQK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وتابع دياز ”نعرف الآن بأنه يتوجب علينا القيام بعملنا والتدرب بقوة والتطلع للمباراة المقبلة، نأمل أن نفوز بالنقاط ونحظى ببداية أفضل“.

وبشأن شراكته الهجومية مع محمد صلاح قال اللاعب الكولومبي ”من المذهل أن أشارك مركزي في الفريق مع صلاح، شاهدته على مدار السنوات في التلفزيون وفي العديد من البطولات، يمكنني القول إنني فخور بنفسي وبقدرتي على مشاركته تلك التجربة، وأن أكون زميلًا له وأرتدي القميص ذاته، هذا أمر خاص للغاية“.

وأكد ”اللعب إلى جوار لاعبين مثل محمد صلاح كل يوم يساعدني على التطور، ليس فقط على صعيد كرة القدم ولكن الإنساني أيضًا، صلاح شخص رائع وهناك تواصل هائل بيننا، وهناك تواصل رائع بين جميع اللاعبين“.

وبسؤاله عن مستواه الشخصي قال دياز ”أنا في حالة جيدة وبدأت بصورة مميزة، سعيد بالمستوى الذي أقدمه ومساهمتي مع ليفربول، أنا سعيد بالتواجد في هذا النادي الرائع مع بعض من اللاعبين المذهلين، والهدف الآن هو التطور واكتساب الخبرات“.

وسيسعى وصيف بطل أوروبا لتحقيق فوزه الأول بالموسم عندما يستضيف بورنموث الصاعد حديثا للأضواء بعد غد السبت.