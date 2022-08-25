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رياضة

تشيلسي يقدم العرض الأخير للتعاقد مع أوباميانغ من برشلونة
تاريخ النشر: 25 أغسطس 2022 8:53 GMT
تاريخ التحديث: 25 أغسطس 2022 9:00 GMT

تشيلسي يقدم العرض الأخير للتعاقد مع أوباميانغ من برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن تشيلسي قدم عرضه الأخير لبرشلونة للتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ. ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي قدم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية بأن تشيلسي قدم عرضه الأخير لبرشلونة للتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي قدم بالفعل عرضا بقيمة 20 مليون يورو لضم أوباميانغ، وأوضحت أن الفرق الكبير عن العرض السابق هو أن البلوز أزال المتغيرات من العرض.

وأكدت أن برشلونة يرى أن العرض جيد لكنه سيواصل الضغط من أجل تحسينه قليلا، ويستهدف البلوغرانا الحصول على ما يقارب 30 مليون يورو، رغم أن إدارة النادي الكتالوني تدرك أنه سيكون من الصعب الوصول إلى هذا الرقم.

وأشارت ”سبورت“ إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار أن عملية انتقال المهاجم الهولندي ممفيس إلى يوفنتوس باتت معقدة، فإن انتقال أوباميانغ هو مفتاح التمكن من تسجيل المدافع الفرنسي جوليس كوندي.

ويحتاج برشلونة لما يقرب من 18 مليون يورو للتمكن من تسجيل كوندي ومع بيع أوباميانغ سيكون الأمر مضمونًا بالكامل بحسب ”سبورت“.

ويصر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي كثيرًا على التوقيع مع أوباميانغ، إذ سبق أن عملا معًا في بروسيا دورتموند الألماني، ويثق المدرب في إمكانيات المهاجم الغابوني.

وبالإضافة إلى ذلك فإن توخيل بحاجة إلى مهاجمين بعد رحيل روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر إلى إنتر ميلان ولايبزيغ على الترتيب.

وانضم أوباميانغ، البالغ من العمر 33 عاما، لبرشلونة في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع آرسنالن ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2025.

لكن بعد تعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، وتجديد عقد عثمان ديمبلي، وتواجد أنسو فاتي وفيران توريس فإن برشلونة يفكر في الحصول على المال مقابل بيع المهاجم الغابولي.

وسجل أوباميانغ 13 هدفا وصنع هدفا في 24 مباراة مع برشلونة، علما أنه سجل 79 هدفا وصنع 17 في 95 مباراة مع توماس توخيل، وجميعها مع بروسيا دورتموند.

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