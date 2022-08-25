تشيلسي يقدم العرض الأخير للتعاقد مع أوباميانغ من برشلونة

أفادت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية بأن تشيلسي قدم عرضه الأخير لبرشلونة للتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي قدم بالفعل عرضا بقيمة 20 مليون يورو لضم أوباميانغ، وأوضحت أن الفرق الكبير عن العرض السابق هو أن البلوز أزال المتغيرات من العرض.

فقط ممفيس ديباي (10) أهداف .. سجل أهداف في الليغا هذا الموسم لصالح #برشلونة أكثر من بيير إيمريك أوباميانغ (9) #برشلونة_سوسيدادpic.twitter.com/8Yb3ceDVOO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2022

وأكدت أن برشلونة يرى أن العرض جيد لكنه سيواصل الضغط من أجل تحسينه قليلا، ويستهدف البلوغرانا الحصول على ما يقارب 30 مليون يورو، رغم أن إدارة النادي الكتالوني تدرك أنه سيكون من الصعب الوصول إلى هذا الرقم.

وأشارت ”سبورت“ إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار أن عملية انتقال المهاجم الهولندي ممفيس إلى يوفنتوس باتت معقدة، فإن انتقال أوباميانغ هو مفتاح التمكن من تسجيل المدافع الفرنسي جوليس كوندي.

ويحتاج برشلونة لما يقرب من 18 مليون يورو للتمكن من تسجيل كوندي ومع بيع أوباميانغ سيكون الأمر مضمونًا بالكامل بحسب ”سبورت“.

ويصر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي كثيرًا على التوقيع مع أوباميانغ، إذ سبق أن عملا معًا في بروسيا دورتموند الألماني، ويثق المدرب في إمكانيات المهاجم الغابوني.

يحب برشلونة كثيرا.. غوارديولا يترك الباب مفتوحا أمام رحيل برناردو سيلفا إلى البلوغرانا https://t.co/drTMA0ptos pic.twitter.com/aO70oDUCug — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 25, 2022

وبالإضافة إلى ذلك فإن توخيل بحاجة إلى مهاجمين بعد رحيل روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر إلى إنتر ميلان ولايبزيغ على الترتيب.

وانضم أوباميانغ، البالغ من العمر 33 عاما، لبرشلونة في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع آرسنالن ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2025.

لكن بعد تعاقد برشلونة مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، وتجديد عقد عثمان ديمبلي، وتواجد أنسو فاتي وفيران توريس فإن برشلونة يفكر في الحصول على المال مقابل بيع المهاجم الغابولي.

وسجل أوباميانغ 13 هدفا وصنع هدفا في 24 مباراة مع برشلونة، علما أنه سجل 79 هدفا وصنع 17 في 95 مباراة مع توماس توخيل، وجميعها مع بروسيا دورتموند.