يحب برشلونة كثيرا.. غوارديولا يترك الباب مفتوحا أمام رحيل برناردو سيلفا إلى البلوغرانا

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه حريص على الاحتفاظ بخدمات برناردو سيلفا، لكنه أضاف أن الدولي البرتغالي ”يحب برشلونة كثيرا“.

وارتبط سيلفا بالانتقال إلى الفريق الإسباني في الأسابيع الأخيرة، وترك غوارديولا الباب مفتوحا أمام الرحيل المحتمل للاعب الوسط عن حامل لقب الدوري الممتاز.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين بعد تعادل برشلونة ومانشستر سيتي في مباراة ودية 3/3 على ملعب كامب نو: ”لست من يطلب من برشلونة نسيان (التعاقد) مع برناردو“.

وأضاف: ”نريده أن يبقى معنا، لكنني لا أريد أي شخص غير سعيد. أول شيء يجب أن يتوصل الناديان إلى اتفاق، لكننا لم نتلق أي عرض بشأنه في العامين الماضيين“.

وتابع بيب ”لا أريده أن يرحل، إنه لاعب وشخص رائع.. ولم يتبق سوى سبعة أو ثمانية أيام (على نهاية فترة الانتقالات) وسيتعين علينا اللجوء إلى سوق الانتقالات. أريده أن يبقى. ومع ذلك صحيح أن برناردو يحب برشلونة كثيرا“.

وقال تشابي مدرب برشلونة، الذي كان يجلس إلى جانب غوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن أي تحرك سيعتمد على مانشستر سيتي.

ويستضيف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، كريستال بالاس صاحب المركز التاسع يوم السبت المقبل.

برناردو سيلفا يلمح لمغادرة مانشستر سيتي (صورة) https://t.co/3laakg2sQR pic.twitter.com/sxMy1GzyL6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

برناردو يودع

وقبل أيام أثار برناردو سيلفا الغموض بعد تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بدا فيها أنه يودع مانشستر سيتي.

وكتب برناردو سيلفا عبر ”تويتر“: ”أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتموه لي يا رفاق“.

كما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن سيلفا كان آخر لاعب غادر أرض الملعب بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، وتلقى تصفيقا حارًا من الجماهير المتواجدة، كما صفق لهم.

وأضافت الصحيفة أن سيلفا ربما يعيش أيامه الأخيرة في مانشستر سيتي، رغم إشادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا به.

وانضم برناردو سيلفا إلى مانشستر سيتي من موناكو صيف عام 2017 مقابل 50 مليون يورو، ويقدر موقع ”transfermarkt“ قيمة اللاعب حاليا بـ80 مليون يورو.

وبحسب الموقع ذاته فإن سيلفا سجل 49 هدفا وصنع 51 في 254 مباراة مع مانشستر سيتي.