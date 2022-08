أبرزها مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. نتيجة قرعة كأس الرابطة الإنجليزية

تغلب نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد الثنائي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على منافسين من درجات أقل ليضمنا مكانا لهما في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية اليوم الأربعاء.

وأسفرت قرعة الدور الثالث بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وتشيلسي وصيف بطل كأس الرابطة الموسم الماضي.

وسيستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في الدور الثالث كما يستضيف ليفربول فريق ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثالث على أن تقام المباريات في بداية نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وستجمع أبرز مباريات الدور المقبل عن مواجهة بين نيوكاسل وكريستال بالاس بينما سيزور ليدز فريق ولفرهامبتون واندرارز.

