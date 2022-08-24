أبرزها مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. نتيجة قرعة كأس الرابطة الإنجليزية

تغلب نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد الثنائي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على منافسين من درجات أقل ليضمنا مكانا لهما في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية اليوم الأربعاء.

وأسفرت قرعة الدور الثالث بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز وتشيلسي وصيف بطل كأس الرابطة الموسم الماضي.

وسيستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في الدور الثالث كما يستضيف ليفربول فريق ديربي كاونتي المنتمي لدوري الدرجة الثالث على أن تقام المباريات في بداية نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وستجمع أبرز مباريات الدور المقبل عن مواجهة بين نيوكاسل وكريستال بالاس بينما سيزور ليدز فريق ولفرهامبتون واندرارز.

🤩 Some tasty ties! Which one is your pick of the round?#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/VPbA4hO291 — Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022

وكان على نيوكاسل أن يعدل تأخره بهدف ليهزم ترانمير روفرز المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الذي تقدم عبر إيليوت نيفيت في الدقيقة 24.

وعادل جمال لاسيلس النتيجة لفريق المدرب إيدي هاو بتسديدة من مسافة قريبة قبل نهاية الشوط الأول وسجل المهاجم النيوزيلندي كريس وود في ركلة ركنية رائعة نفذها كيران تريبيير ليحقق الفوز لفريقه 2-1 في الدقيقة 52.

وعانى ليدز قبل أن يفوز 3-1 على بارنسلي جاره في منطقة يوركشاير.

وسجل لويس سينيستيرا هدفا من تسديدة من مسافة 20 مترا ليدفع ليدز للتقدم قبل أن يضاعف ماتيوش كليخ الغلة من ركلة جزاء.

وأعطت ضربة رأس على الطائر من مادس أندرسن الأمل لبارنسلي وكان بإمكانه التعادل من ركلة جزاء لكن كالوم ستايلز سدد الكرة في القائم.

وحسم كليخ الفوز بتسديدة غيرت مسارها في الدقيقة 56.

وحقق نادي برايتون آند هوف ألبيون المنتمي للدوري الممتاز فوزا كبيرا 3-صفر على فورست جرين روفرز المنتمي لدوري الدرجة الثالثة بينما فاز بريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية 3-1 على ويكومب واندرارز المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.