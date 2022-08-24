أهداف مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية.. تعادل 3-3 (فيديو)

تعادل نادي برشلونة الإسباني مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ”كامب نو“.

وأقيمت تلك المباراة الودية بين برشلونة ومانشستر سيتي، من أجل جمع التبرعات لجمع الأموال لعلاج مرضى التصلب الضموري الجانبي.

وتقدم فريق مانشستر سيتي عن طريق الأرجنتيني جولييان ألفاريز في الدقيقة 21، قبل أن يدرك أوباميانغ هدف التعادل لبرشلونة بعده بـ8 دقائق وبالتحديد بالدقيقة 29.

وانتهى الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تقدم فرينكي دي يونغ بالهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 66 ، وبعد مرور 4 دقائق فقط، أدرك السيتي هدف التعادل عن طريق بالمر.

وتقدم ممفيس ديباي مرة أخرى لبرشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 79، قبل أن يدرك التعادل فريق مانشستر سيتي عن طريق ركلة جزاء سجلها الجزائري رياض محرز.

أهداف مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية#برشلونة_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/BO2l9xpHtH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 24, 2022

وأقيمت المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق، حيث يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وستذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

وهذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرًا للفريق الكتالوني.

وحصد برشلونة أول انتصار في الليغا هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، بينما بقي ريال سوسيداد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

فيما بدأ مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بتحقيق انتصارين ثمينين على كل من وست هام وبورنموث، 2-0 و4-0 في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة البريميرليغ، والتعادل في الجولة الثالثة مع نيوكاسل 3-3.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة البريميرليغ برصيد 7 نقاط، فيما جاء نيوكاسل في المركز السادس برصيد 5 نقاط.