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رياضة

إيزاك مهاجم ريال سوسيداد يقترب من نيوكاسل يونايتد بعرض ضخم
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2022 12:37 GMT
تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2022 12:45 GMT

إيزاك مهاجم ريال سوسيداد يقترب من نيوكاسل يونايتد بعرض ضخم

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أتم صفقة ضم السويدي أليكساندر إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو. وكشفت إذاعة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أتم صفقة ضم السويدي أليكساندر إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو.

وكشفت إذاعة ”كادينا سير“ وصحيفة ”ماركا“، يوم الأربعاء، على أن نادي ريال سوسيداد الإسباني وافق على عرض بقيمة 75 مليون يورو شاملة الإضافات من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع أليكساندر إيزاك.

ودخل نادي نيوكاسل يونايتد عهدا جديدا في تاريخه، بعد استحواذ تحالف يقوده صندوق الاستثمار السعودي على ملكيته العام الماضي، ليصبح أحد أغنى أندية أوروبا.

ونيوكاسل كان في وضع صعب وقت الإعلان عن الاستحواذ السعودي، حيث كان يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولكن في الموسم الحالي ومع التدعيمات القوية استفاق الفريق بقوة، حيث تعادل في الجولة الثالثة من الموسم الجديد مع مانشستر سيتي (3-3)، وارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة الخامسة في المركز السادس.

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