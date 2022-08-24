إيزاك مهاجم ريال سوسيداد يقترب من نيوكاسل يونايتد بعرض ضخم

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أتم صفقة ضم السويدي أليكساندر إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو.

وكشفت إذاعة ”كادينا سير“ وصحيفة ”ماركا“، يوم الأربعاء، على أن نادي ريال سوسيداد الإسباني وافق على عرض بقيمة 75 مليون يورو شاملة الإضافات من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع أليكساندر إيزاك.

Newcastle set to sign Real Sociedad striker and Sweden international Alexander Isak in a £59million deal, rising to £63million, saw local Basque media. Offer accepted and deal imminent https://t.co/5YD9Cr2iFA — Colin Millar (@Millar_Colin) August 24, 2022

ودخل نادي نيوكاسل يونايتد عهدا جديدا في تاريخه، بعد استحواذ تحالف يقوده صندوق الاستثمار السعودي على ملكيته العام الماضي، ليصبح أحد أغنى أندية أوروبا.

ونيوكاسل كان في وضع صعب وقت الإعلان عن الاستحواذ السعودي، حيث كان يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولكن في الموسم الحالي ومع التدعيمات القوية استفاق الفريق بقوة، حيث تعادل في الجولة الثالثة من الموسم الجديد مع مانشستر سيتي (3-3)، وارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة الخامسة في المركز السادس.