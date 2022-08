إيزاك مهاجم ريال سوسيداد يقترب من نيوكاسل يونايتد بعرض ضخم

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أتم صفقة ضم السويدي أليكساندر إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو.

وكشفت إذاعة ”كادينا سير“ وصحيفة ”ماركا“، يوم الأربعاء، على أن نادي ريال سوسيداد الإسباني وافق على عرض بقيمة 75 مليون يورو شاملة الإضافات من نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع أليكساندر إيزاك.

Newcastle set to sign Real Sociedad striker and Sweden international Alexander Isak in a £59million deal, rising to £63million, saw local Basque media. Offer accepted and deal imminent https://t.co/5YD9Cr2iFA

