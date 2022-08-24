هل خاض كريستيانو رونالدو آخر مباراة له بقميص مانشستر يونايتد أمام ليفربول؟

تحدثت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد قبل حوالي أسبوع من نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وبعد جلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء القمة أمام ليفربول، وأكدت أن زواج اللاعب وفريقه انتهى.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم البرتغالي قد يكون لعب آخر لقاء في أولد ترافورد، معقل فريق مانشستر يونايتد، لأن اللقاء المقبل في نفس الملعب سيكون أمام آرسنال وبعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد حاليا هو من يطلب الانفصال عن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خصوصا أن من أبرز النقاط في فوز الفريق على ليفربول 2-1 أن مانشستر يونايتد ظهر أفضل من دون النجم البرتغالي.

وجاء الفوز على ليفربول، الغريم التقليدي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب طويل دام منذ 2018 ليزيد من صعوبة بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد.

وكان النجم البرتغالي حين طلب الرحيل، بحسب الصحيفة، توقع أن يجد الجميع يتوسل من أجل بقائه وأن يجد أندية كثيرة تطلب ضمه ولكن لم يحدث ذلك.

وأكدت الصحيفة أن الاهتمام باللاعب في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كان ضئيلا ولم يتجاوز تشيلسي، كما أن عدة أندية قامت برد فعل عنيف تجاه أخبار ارتباطه بها مثل أتلتيكو مدريد الذي رفضت جماهيره التعاقد معه.

كريستيانو رونالدو: شكرًا أولد ترافورد على الدعم. pic.twitter.com/1mNS0thgyy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2022

ولم يغب كريستيانو رونالدو عن دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2002-2003، ويرغب في لعب المسابقة لكن الإمكانيات المتاحة أمامه قليلة سواء في إيطاليا أو ألمانيا أو البرتغال أو إسبانيا.

لكن ما تغير حقًا بالنسبة لكريستيانو رونالدو في الأسابيع الأخيرة هو علاقته مع مانشستر يونايتد، ولم يعد الأمر يتعلق به وأين يتجه، بل يتعلق أكثر بما سيفعله النادي معه وهل يلغي عقده أم يبقيه.

ويبقى موقف المدرب الهولندي إيريك تين هاغ مشجعا بخصوص النجم البرتغالي والدور الذي يمكن القيام به، حيث لا يعتقد المدرب الجديد أن هناك سببا للتخلي عن لاعب مهم ويملك تأثيرا في غرف الملابس.

لكن بحسب الصحيفة البريطانية، فإن النجم البرتغالي حاليا في منطقة مجهولة.

هل خرج كريستيانو رونالدو من حسابات تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد؟ https://t.co/9JGmbz7wMy pic.twitter.com/RCv60sBVKk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 23, 2022

من جانبه، قال لوري وايتويل، الصحفي بجريدة ”ذا أثليتك، إن ”الأمر حاليا بالنسبة لتين هاغ إما أن يقبل رونالدو أن يكون جزءا من المداورة ويمضي قدمًا مع النادي أو يجد ناديا جديديا لنفسه، إذ يرغب المدرب الهولندي بالتعاقد مع مهاجم حاليًا، وإن غادر رونالدو فإنه يرغب بالحصول على مهاجمين“.

وأضاف: ”الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن إما لا تستطيع تحمّل تكاليف رونالدو أو تشعر أنها ليست بحاجة إليه، مثل أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة“.

وتابع: ”يحتاج مستقبل كريستيانو رونالدو إلى حل، لكن المهتمين الحقيقيين به قليلون، العرض الوحيد هذا الصيف جاء من نادٍ سعودي قدم له عِدّة ملايين“.