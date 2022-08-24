زوجة دي ماريا: فكرت في الانتحار بسبب انتقاله إلى مانشستر يونايتد

فتحت جورجيلينا كاردوسو، زوجة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم يوفنتوس الحالي، النار على الجحيم الذي عاشته عندما كان زوجها يلعب في صفوف مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنها فكرت في الانتحار خلال هذه الفترة.

وانضم النجم الأرجنتيني إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد في صيف 2014 بعد فترة متألقة في إسبانيا، لكنه كافح لتكرار نفس مستواه في إنجلترا قبل أن يغادر إلى باريس سان جيرمان بعد موسم واحد فقط.

في حديثها إلى البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني LAM، كشفت جورجيلينا عن أنها لم ترغب أبدًا في الانتقال إلى إنجلترا، موضحة: ”جاءني أنخيل ذات يوم وقال: انظري إلى هذا العرض من مانشستر يونايتد. لم أكن أريد أن أذهب إلى هناك وأخبرته أن يذهب بمفرده“.

”لكنه أراد أن أذهب معه قائلا إن العرض كان ضخما أكثر مما عرضه ريال مدريد. لذلك ذهبنا، إذا كنت تعمل في شركة وعرض عليك أحدهم ضعف الراتب فستوافق. كنا أصدقاء مع جيانا مارادونا زوجة سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي حينها، وسافرنا إلى مانشستر في إجازة لمدة عام“.

”كان الأمر مروعًا دائمًا! عدنا إلى الأرجنتين وقلت: إذا أردت الانتقال إلى أي ناد في العالم، فتأكد من أنه يمكنك اللعب في أي مكان في العالم باستثناء إنجلترا“.

Jorgelina (Di Maria’s wife): “Manchester? Horrible, We were in Madrid, for me it’s the best club in the world, everything was perfect, then Manchester offer came, I told him no but he said we will be a little more financially secure, we fought about it” pic.twitter.com/LVlJNdm07i — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) August 23, 2022

وأوضحت سبب كرهها لإنجلترا بشدة، قائلة: ”لم يعجبني ذلك على الإطلاق.. يمكنني أن أخبرك. كل الناس يتسمون بالغرابة. تتجول ولا تدري ما إذا كانوا سيقتلونك أم لا. الطعام مثير للاشمئزاز، تبدو النساء مثل الفخار. كنت أنا وأنخيل في مدريد، في أفضل فريق في العالم، وطعام مثالي، والطقس مثالي، وكان كل شيء على ما يرام. ثم جاء عرض يونايتد، قلت له مستحيل، بأي حال من الأحوال، لكنه ظل يقول إننا سنكون أكثر أمانًا من الناحية المالية وعلينا أن نذهب. تشاجرنا بشأن ذلك.. نحاول أن نكون أقرب عندما تسوء الأمور“.

”أنا لا ألومه على ذهابه إلى هناك. كان الأمر مروعًا وفظيعًا للغاية. لقد قلت له للتو، حبيبي، أريد أن أقتل نفسي، لقد حان وقت الليل عند الساعة الثانية“.

وبدأ دي ماريا، البالغ من العمر 34 عامًا، بداية جيدة في يونايتد حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة خلال أول عشر مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أوقفت تألقه وأصبح يشارك بشكل محدود بنهاية الموسم.

واستهدف اللصوص منزل دي ماريا في فبراير/شباط 2015.

بعد ذلك، انتقل من أولد ترافورد إلى باريس سان جيرمان، حيث قضى المواسم السبعة اللاحقة قبل الانضمام إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وقال بعد رحيله عن يونايتد: ”بدأت بشكل جيد للغاية، ثم واجهت مشاكل مع أشخاص في النادي. جلست على مقاعد البدلاء، وهذا يحدث في كرة القدم. بعد السطو على منزلي كل شيء جعلني أرغب في المغادرة بسرعة“.

وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول في الدوري الممتاز هذا الموسم بفوزه الثمين 2-1 على ضيفه وغريمه اللدود ليفربول في أولد ترافورد، يوم الاثنين الماضي.