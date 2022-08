زوجة دي ماريا: فكرت في الانتحار بسبب انتقاله إلى مانشستر يونايتد

فتحت جورجيلينا كاردوسو، زوجة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم يوفنتوس الحالي، النار على الجحيم الذي عاشته عندما كان زوجها يلعب في صفوف مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أنها فكرت في الانتحار خلال هذه الفترة.

وانضم النجم الأرجنتيني إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد في صيف 2014 بعد فترة متألقة في إسبانيا، لكنه كافح لتكرار نفس مستواه في إنجلترا قبل أن يغادر إلى باريس سان جيرمان بعد موسم واحد فقط.

في حديثها إلى البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني LAM، كشفت جورجيلينا عن أنها لم ترغب أبدًا في الانتقال إلى إنجلترا، موضحة: ”جاءني أنخيل ذات يوم وقال: انظري إلى هذا العرض من مانشستر يونايتد. لم أكن أريد أن أذهب إلى هناك وأخبرته أن يذهب بمفرده“.

”لكنه أراد أن أذهب معه قائلا إن العرض كان ضخما أكثر مما عرضه ريال مدريد. لذلك ذهبنا، إذا كنت تعمل في شركة وعرض عليك أحدهم ضعف الراتب فستوافق. كنا أصدقاء مع جيانا مارادونا زوجة سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي حينها، وسافرنا إلى مانشستر في إجازة لمدة عام“.

”كان الأمر مروعًا دائمًا! عدنا إلى الأرجنتين وقلت: إذا أردت الانتقال إلى أي ناد في العالم، فتأكد من أنه يمكنك اللعب في أي مكان في العالم باستثناء إنجلترا“.

Jorgelina (Di Maria’s wife): “Manchester? Horrible, We were in Madrid, for me it’s the best club in the world, everything was perfect, then Manchester offer came,

I told him no but he said we will be a little more financially secure, we fought about it”

pic.twitter.com/LVlJNdm07i

— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) August 23, 2022