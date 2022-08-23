القرصان راؤول خيمينيز يحتفل بأول أهدافه مع ولفرهامبتون هذا الموسم

احتفل المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون واندرارز بهدفه ضد بريستون نورث إند المنافس بالدرجة الثانية بطريقة فريدة من نوعها بارتداء ملابس القرصان المتكونة من عدسة سوداء اللون وذراع برأس حديدية في إحدى يديه.

وتم اختيار المهاجم الدولي المكسيكي في التشكيلة الأساسية لمباراة كأس كاراباو ضد الفريق المنافس بالدرجة الثانية يوم الثلاثاء وذلك بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني خلال الخسارة أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد عودته من الإصابة.

وشارك خيمينيز كبديل أمام توتنهام هوتسبر في أول ظهور له هذا الموسم. وستكون عودته بمثابة دفعة قوية لولفرهامبتون الذي لم يسجل الكثير من الأهداف خلال الموسم حتى الآن.

وأظهر المهاجم ما فقده ولفرهامبتون في أول 10 دقائق من مباراة بريستون، حيث سجل المكسيكي الهدف الأول من وضع انفراد بعد تمريرة من ريان آيت نوري.

في ما كان خطوة للأمام في احتفاله ، أمسك خيمينيز بخطاف من خلف المرمى ، ووضع رقعة سوداء عين على عينه فيما يشبه ملابس القراصنة. وهو ذاته الاحتفال الذي استخدمه المهاجم في فترة ما قبل الموسم مما أثار رد فعل قوي من جماهير ولفرهامبتون.

وتحسنت الأمور لولفرهامبتون بعد نصف ساعة عندما سجل أداما تراوري الهدف الثاني قبل أن يقلص بريستون نورث إند الفارق، لكنه لم يكن كافيا ليتأهل ولفرهامبتون إلى الدور الثالث.

وفي باقي المباريات، تجنب إيفرتون أي تعثر بفوزه على فليتوود تاون المنافس بالدرجة الثالثة بهدف نظيف في الدور الثاني لكأس الرابطة ليحقق فوزه الأول هذا الموسم.

وكان فريق المدرب فرانك لامبارد واحدا من عشرة أندية في الدوري الممتاز صعدت للدور الثالث بفضل هدف ديماراي جراي في الدقيقة 28.

وتعثر فولهام بعد بدايته الرائعة في عودته لدوري الأضواء بخسارته 2-صفر خارج أرضه أمام كراولي تاون المنافس بالدرجة الرابعة.

وارتاح ليستر سيتي، الذي بدأ الموسم بشكل سيء مثل إيفرتون، بعض الشيء بعدما نجح في تجاوز ستوكبورت كاونتي بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.