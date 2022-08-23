الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

يحتضن ملعب ”كامب نو“ مباراة ودية تجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، غدا الأربعاء، وهو اللقاء الخيري الذي أعلن عنه لدعم مرضى الضمور العضلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق، حيث يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري. وستقام هذه المباراة الخيرية لتذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

وهذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرا للفريق الكتالوني.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️

Presentation and press conference for ALS charity match between Barça and Manchester City to be played at Camp Nou 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/7YAVDF7QyC — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 20, 2022

وفاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أما نادي برشلونة فقد خرج بموسم صفري الموسم الماضي لأول مرة منذ أعوام.

وستذاع المباراة على قناة نادي برشلونة الرسمية، التي نقلت جميع مباريات الفريق الكتالوني الودية في الصيف.

وتقرر أن تقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

A special meeting between Unzué & the team ahead of tomorrow’s ALS charity match 💚 #TeamALS pic.twitter.com/UwmgnzoRWK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2022

وتمكن برشلونة من تحقيق انتصاره الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم بإسقاط ريال سوسيداد على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 4-1 في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وحصد برشلونة أول انتصار في الليغا هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، بينما بقي ريال سوسيداد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

فيما بدأ مانشستر سيتي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بتحقيق انتصارين ثمينين على كل من وست هام وبورنموث، 2-0 و4-0 في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة البريميرليغ، والتعادل في الجولة الثالثة مع نيوكاسل 3-3.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة البريميرليغ برصيد 7 نقاط، فيما جاء نيوكاسل في المركز السادس برصيد 5 نقاط.