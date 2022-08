الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

يحتضن ملعب ”كامب نو“ مباراة ودية تجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، غدا الأربعاء، وهو اللقاء الخيري الذي أعلن عنه لدعم مرضى الضمور العضلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق، حيث يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري. وستقام هذه المباراة الخيرية لتذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

وهذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخرا للفريق الكتالوني.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️

Presentation and press conference for ALS charity match between Barça and Manchester City to be played at Camp Nou

𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/7YAVDF7QyC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 20, 2022