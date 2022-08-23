والدة الطفل المتوحد تنتقد رونالدو "المغرور" وتخطط لاتخاذ إجراءات قانونية

قالت سارة كيلي، والدة الطفل الذي كسر كريستيانو رونالدو هاتفه المحمول، إنها أجرت مكالمة هاتفية مع مهاجم مانشستر يونايتد ”المتغطرس“ عندما حطم النجم البرتغالي هاتف ابنها المراهق على الأرض.

وتحدثت سارة كيلي البالغ عمرها 37 عاما بعد أن قبل مهاجم مانشستر يونايتد التحذير من الشرطة إثر الحادث الذي وقع في استاد جوديسون بارك، الموسم الماضي.

وبدا أن قائد البرتغال صفع يد الطفل جاكوب هاردينغ عندما غادر الملعب بعد أن تعرض فريقه للهزيمة من إيفرتون، الموسم الماضي.

واعتذر رونالدو لاحقا للشاب البالغ من العمر 14 عاما المصاب بالتوحد، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت الشرطة مقابلة مع النجم البرتغالي فيما يتعلق باعتداء مزعوم وضرر جنائي.

وأكدت شرطة مرسيسايد في وقت لاحق: ”تم التعامل مع الأمر على سبيل الاحتياط المشروط. الأمر قد انتهى الآن“.

لكن سارة تقول، لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنها شعرت بالخداع – وتزعم أن رونالدو لم يعرض حتى استبدال الهاتف المحطم، حسبما ذكرت صحيفة ”ميرور“.

وزُعم أن اللاعب البالغ عمره 37 عاما اتصل بها عبر الهاتف في الأيام التي أعقبت الحادث، لكنها ادعت أنه تركها ”ترتجف وتبكي“ بسبب موقفه، وأنه ”أكثر رجل مغرور شاهدته في حياتها“.

وأوضحت أنه كان يسميها بغير اسمها خلال المحادثة، ولم يذكر اسم نجلها جاكوب بل كان يصفه بالولد.

يُزعم أن رونالدو أخبرها أنه لم ”يركل أو يلكم أي شخص“ أثناء المحادثة معها، إذ أوضحت: ”كنت غاضبة وقلبي ينبض. كان مثيرا للاشمئزاز. ابني لديه قلب من ذهب . أنا خائفة من مغادرة المنزل، ودائما ما اتلفت من حولي“.

وتقول سارة إنها تخطط الآن لاتخاذ إجراءات قانونية ضد رونالدو، موضحة: ”أريد أن أرى العدالة؛ لأنه لم يكن هناك أي شيء“.

وقال ابنها جاكوب للصحيفة: ”نظرت إليه لكنه لم يضرب مثالا يمكن أن يحتذى به في ذلك اليوم“.

من المفهوم أن رونالدو وافق على تعويض جاكوب وأمه، فيما أكد مانشستر يونايتد في أبريل/نيسان الماضي أنه لن يتخذ أي إجراء ضد اللاعب.

اعتذار النجم

يعتقد أن قادة مانشستر يونايتد سعداء باعتذار النجم البرتغالي، حيث قال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حينها: ”ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها. ومع ذلك، علينا دائما أن نتحلى بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة.

”أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن ، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية“.

والدة الطفل الذي قام كريستيانو رونالدو بكسر هاتفه في مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون. قامت بنشر صور ليد الطفل والهاتف وتعبر عن غضبها من تصرف رونالدو كونه يمتلك أطفال. pic.twitter.com/ytydzM7xeF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 9, 2022

ولقد كان رونالدو غاضبا بشكل واضح وهو يشق طريقه بعيدا عن الملعب وفي اتجاه غرفة خلع الملابس بعد خسارة الشياطين الحمر الفادحة على يد إيفرتون المتعثر.

وأظهر مقطع فيديو رونالدو وهو يضرب الهاتف بغضب من يد الصبي وهو يسير في النفق، بينما قالت سارة حينها إنه أصاب يد ابنها بكدمات وأن شاشة هاتفه تحطمت.