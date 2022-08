والدة الطفل المتوحد تنتقد رونالدو "المغرور" وتخطط لاتخاذ إجراءات قانونية

قالت سارة كيلي، والدة الطفل الذي كسر كريستيانو رونالدو هاتفه المحمول، إنها أجرت مكالمة هاتفية مع مهاجم مانشستر يونايتد ”المتغطرس“ عندما حطم النجم البرتغالي هاتف ابنها المراهق على الأرض.

وتحدثت سارة كيلي البالغ عمرها 37 عاما بعد أن قبل مهاجم مانشستر يونايتد التحذير من الشرطة إثر الحادث الذي وقع في استاد جوديسون بارك، الموسم الماضي.

وبدا أن قائد البرتغال صفع يد الطفل جاكوب هاردينغ عندما غادر الملعب بعد أن تعرض فريقه للهزيمة من إيفرتون، الموسم الماضي.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

