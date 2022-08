كلوب يكشف تفاصيل حديثه مع برونو فيرنانديز بعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن حديثه مع البرتغالي برونو فيرنانديز متوسط ميدان مانشستر يونايتد بعد نهاية المباراة لم يكن متوترا وأنه كان عاديا حول الوقت بدل الضائع.

وشوهد يورغن كلوب في حديث مع برونو فيرنانديز بعد اللقاء، بعدما دخل النجم البرتغالي في صراع مع النجم المصري محمد صلاح حول الكرة إثر تقليص ليفربول الفارق لهدف حيث كان حاول البرتغالي منع المصري من أخذ الكرة لوسط الميدان.

Jurgen Klopp can't hide his feelings towards Bruno Fernandes 😅 pic.twitter.com/7Gdop1IeUM

— Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022