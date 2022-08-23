كلوب يكشف تفاصيل حديثه مع برونو فيرنانديز بعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن حديثه مع البرتغالي برونو فيرنانديز متوسط ميدان مانشستر يونايتد بعد نهاية المباراة لم يكن متوترا وأنه كان عاديا حول الوقت بدل الضائع.

وشوهد يورغن كلوب في حديث مع برونو فيرنانديز بعد اللقاء، بعدما دخل النجم البرتغالي في صراع مع النجم المصري محمد صلاح حول الكرة إثر تقليص ليفربول الفارق لهدف حيث كان حاول البرتغالي منع المصري من أخذ الكرة لوسط الميدان.

Jurgen Klopp can't hide his feelings towards Bruno Fernandes 😅 pic.twitter.com/7Gdop1IeUM — Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022

وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ”لم يكن الحوار متوترا، لقد كان أكثر محادثة غير مؤذية أجريها مع لاعب.

وأضاف شارحا كون أن الحديث دار حول الوقت الضائع من طرف مدافع مانشستر يونايتد الأرجنتيني ألساندرو مارتينيز قائلا ”كان الأمر يتعلق بمارتينيز ، الذي تعرض لتدخل من الواضح أنه لم يكن سيئًا للغاية ”.

وتحدث المدرب الألماني حول هزيمة فريقه في اللقاء “ كانت بداية المباراة بالضبط ما توقعه الجميع وما توقعه مشجعو يونايتد، لقد كانوا يطاردوننا، بدأوا بشكل أكثر عدوانية منا، يمكنهم لعب المباراة التي أرادوها أكثر مما كنا نلعب اللعبة التي أردناها.“

وأضاف ”لقد سجلوا الهدف الذي كان علينا الدفاع عنه بشكل مختلف، لكن هذه هي الحال مع الأهداف، في الجزء الثاني من الشوط الأول، كنا هناك وسببنا لهم مشاكل. كانت لدينا فرص هائلة.“

وأكد مدرب ليفربول أنه حاول تصحيح الأوضاع في فترة ما بين الشوطين ”في فترة ما بين الشوطين أظهرنا للاعبين بعض المواقف التي قدمناها بشكل جيد للغاية وأردنا القيام بذلك مرة أخرى ولكن بعد ذلك استقبلنا الهدف الثاني، ثم كان يتعين علينا مواصلة اللعب بشكل صحيح وبعد ذلك يمكنك التسرع قليلا“.

وأتم كلوب ”لقد سجلنا هدفًا واستحققناه خلال ذلك الوقت، ثم كان يتعين علينا الهجوم بقوة، وحاولنا، وعلينا أن نعترف في النهاية أنه ليس جيدًا بما يكفي ولهذا خسرنا“.

وانقاد ليفرول إلى الخسارة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

ويعود ليفربول، صاحب المركز الـ16، إلى ملعبه لاستضافة بورنموث صاحب المركز الـ15 يوم السبت المقبل.