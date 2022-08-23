تين هاغ يتلفظ بكلمات نابية على الهواء بعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول.. وسكاي سبورتس تعتذر

تلفظ الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز على ليفربول 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لتلفظه بكلمات نابية على الهزاء مباشرة؛ ما دفع قناة سكاي سبورت للاعتذار للمشاهدين.

وكان المدرب الهولندي يتحدث للقناة حيث صرح ”بإمكانهم ممارسة الجنس مثل لعب كرة القدم“ وهو ما دفع ديفيد جونز مقدم سكاي سبورتس للاعتذار “ نأسف للغاية إن كان ثمة قنبلة أسقطت هناك فنحن نعتذر ”.

اشتباك محمد صلاح وبرونو فرنانديز في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو) https://t.co/NdBOgx2Uol pic.twitter.com/V7XEtFmrZJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

بينما كان غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد سعيد بالخطأ وقال مازحا ”أحببت ذلك بإمكاننا أن نحصل على المزيد“.

وقال تين هاغ بعد الفوز على ليفربول ”الأمر كله متعلق بالسلوك كما ترون جلبنا سلوكا على أرضية الملعب وكان هناك تواصل وهناك أيضا فكر قتالي، يمكنك رؤية ما يمكنهم أن يفعلوه، لأنهم يستطيعون لعب كرة القدم ”.

ومنح جادون سانشو وماركوس راشفورد الفوز لمانشستر يونايتد على ليفربول بعد هزيمتين على التوالي فيما لم يكن هدف المصري محمد صلاح كافيا لتحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم بعد تعادلين.

وأبدى الهولندي تين هاغ سعادته بأداء فريقه وقال “ ”كنت سعيدا بالأداء، لكن عليهم أن يفعلوا ذلك في كل مباراة. ليس فقط مباراة واحدة. بالطبع نحن سعداء. أعرف التنافس ضد ليفربول.“

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد ”لكن لا تكتفوا بمواجهة ضد ليفربول، فكل مباراة في الدوري الإنجليزي تكون صعبة وثقيلة، لذلك علينا أن نضيف هذا الأسلوب إلى كل مباراة – ذلك التنظيم وتلك الكثافة.“

وأكد تين هاغ أن التغيير يبدأ بالعقلية وقال ”ويبدأ مرة أخرى، بالعقلية .“