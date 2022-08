اشتباك محمد صلاح وبرونو فرنانديز في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (فيديو)

اندلع شجار بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والدولي البرتغالي برونو فرنانديز، بعدما قلص صلاح الفارق مع مانشستر يونايتد في الدقيقة 81 خلال فوز أصحاب الأرض 2/1، يوم الإثنين.

واحتفظ فرنانديز بالكرة ورفض منحها لصلاح صاحب هدف ليفربول الوحيد بينما حاول النجم المصري الحصول على الكرة والعودة بها سريعا إلى دائرة المنتصف لكن برونو تمسك بها.

Bruno Fernandes does not want to give the ball to Salah#MNULIV pic.twitter.com/XopDoLicTJ

