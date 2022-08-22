مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. محمد صلاح يحطم رقما مميزا لستيفن جيرارد

حطم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما مميزا لستيفن جيرارد أسطورة الريدز في مواجهة مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول 1/2 أمام مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، يوم الإثنين، لكن صلاح سجل هدفا تجاوز به رقم جيرارد في تاريخ مباريات الفريقين.

محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل عشرة أهداف ضد مانشستر يونايتد#مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/JAIvktiRGJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

وسجل محمد صلاح هدفا بضربة رأس في الدقيقة 82 في مرمى الحارس ديفيد دي خيا، وهذا الهدف العاشر للنجم المصري في شباك مانشستر يونايتد.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات فإن محمد صلاح بات اللاعب الذي سجل أكثر عدد من الأهداف في مباريات مانشستر يونايتد وليفربول في مختلف المسابقات (10 أهداف)، متجاوزا ستيفن جيرارد الذي سجل 9 أهداف.

ولعب محمد صلاح 11 مباراة أمام مانشستر يونايتد، سجل فيها 10 أهداف، وصنع 2، وحقق الفوز 5 مرات، وتعادل ثلاث مرات، وخسر ثلاث مرات.

في حين لعب جيرارد أمام مانشستر يونايتد 35 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 7، وحقق الفوز 13 مرة وخسر 20 مرة وتعادل مرتين.

مانشستر يونايتد يحقق أول فوز له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب ليفربول 2-1.#مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/ssdL68WdpZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

بلا فوز

بات ليفربول بلا فوز بعد ثلاث جولات، حيث خسر مرة وتعادل مرتين، في المقابل حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول بعد خسارتين.

وتجاوز مانشستر يونايتد الخسارة 0/5 و0/4 أمام ليفربول الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المباريات الثماني السابقة لمانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فشل اليونايتد في تحقيق الفوز، حيث خسر 5 مرات، وتعادل 3 مرات.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد الغانرز 9 نقاط من أول ثلاث جولات، في حين حصد مانشستر سيتي، حامل اللقب، 7 نقاط في المركز الثاني مع توتنهام وليدز يونايتد وبرايتون.