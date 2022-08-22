استبعد مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يتوقع منافسي ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

توقع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أن يكون آرسنال منافسا حقيقيا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وفاز مانشستر سيتي بأربعة ألقاب من أصل آخر خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما فاز ليفربول باللقب الآخر في حقبة هيمنة الفريقين.

محمد صلاح: لا توجد منافسة مع ماني، في الموسم الماضي سجلت أهدافًا وصنعت فرصًا حاسمة أكثر منه.#ليفربول pic.twitter.com/yeRXWfM0X0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

واحتل مانشستر سيتي أو ليفربول المركزين الأول والثاني في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، بينما تتأخر الفرق الأخرى فيما يسمى بـ“الستة الكبار“ وهم: مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال.

لكن آرسنال حقق بداية رائعة للموسم الحالي، حيث فاز في جميع مبارياته الثلاث، ضد كريستال بالاس وليستر سيتي وبورنموث، ويتصدر الغانرز الذي يقوده المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا جدول الترتيب حاليًا.

وكان آخر تتويج لآرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2003/2004 تحت قيادة المدرب الفرنسي آرسين فينغر، وكان ذلك التتويج دون خسارة خلال 38 مباراة.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. محمد صلاح يستعد لتجاوز رقم مميز لستيفن جيرارد https://t.co/ZKYkqg9R6f pic.twitter.com/ytD7ZxKHZB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

وقال محمد صلاح لشبكة ”سكاي سبورتس“ ردا على سؤال حول المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم: ”مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال يقومون بعمل جيد، بالطبع لم أذكر ليفربول لأنني كنت دائما أضع الفريق هناك، نريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، هؤلاء الثلاثة، معنا، أعتقد أنهم سيكونون المنافسين“.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الإثنين.

وأثناء مناقشة المباراة التاريخية التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 5/0 الموسم الماضي، قام المهاجم المصري بفحص فريق أرتيتا مرة أخرى.

وقال صلاح: ”مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، آرسنال هذه الفرق الكبرى، تريد دائمًا اللعب ضدها، ستكون دائمًا مباراة ديربي، تلك المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ستكون دائمًا موجودة“.

🗣 المعلق خالد الحدي موجها حديثا إلى الحارس دي خيا: "الأسبوع المقبل .. محمد صلاح". #مانشستر_يونايتد #برينتفورد_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/qFtD3JvKD6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

وتابع: ”لقد فازوا بالدوري عدة مرات، هناك دائمًا تلك المنافسة بين الفريقين وستظل موجودة إلى الأبد لأنه، من منظور التاريخ، هما أكبر فريقين في إنجلترا“.

وليفربول حاليا بالفعل بعيد عن الصدارة حيث تعادل في أول جولتين أمام فولهام وكريستال بالاس، وإذا خسر الريدز أمام مانشستر يونايتد سيبتعد بـ7 نقاط عن آرسنال المتصدر.

لكن صلاح يعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه إجراء تقييمات لشكل اللقب، وقال: ”قد يكون هناك القليل من الضغط إذا كنا خلف مانشستر سيتي بسبع نقاط، لكن أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك“.

وتابع: ”الموسم الماضي كنا متأخرين بنحو 10 أو 11 نقطة، وعدنا، لذلك من السابق لأوانه التفكير في ذلك“.