بعد تعليقاته عن الحكم تايلور.. الاتحاد الإنجليزي يتهم توخيل بالقيام بـ"سلوك غير لائق"

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهم الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بالقيام بـ“سلوك غير لائق“ بسبب تعليقاته حول الحكم أنتوني تايلور.

وانتقد توخيل أنتوني تايلور بعد تعادل تشيلسي 2/2 مع توتنهام ووافق على اقتراح بعض مشجعي البلوز بأنه ”ربما يكون من الأفضل“ إذا لم يتول تيلور تحكيم أي مباراة للبلوز مرة أخرى.

إيقاف توخيل مدرب تشيلسي مباراة واحدة بعد اشتباكه مع كونتي https://t.co/2iRSigpJWw pic.twitter.com/K8wZCCNaJu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2022

وقال توخيل أيضًا إن بعض مشجعي النادي لم يكونوا فقط يعتقدون أن أنتوني تايلور اتخذ بعض القرارات السيئة ضد تشيلسي وإن لاعبيه قلقون عندما يدير أي مباراة لهم.

وقال توخيل الأسبوع الماضي: ”أريد أن أوضح تمامًا أنني لم أهاجم نزاهته“.

لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر اتخاذ إجراء بعد مراجعة تعليقات توخيل ومنح المدرب الألماني حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.

صفقة غير متوقعة.. ماذا لو أصبحت صفقة الموسم مع توخيل؟ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن تشيلسي سأل عن إمكانية ضم هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد. المدافع الإنجليزي قد يكون ضمن صفقة تبادلية تتضمن كريستيان بوليسيتش. pic.twitter.com/p51G3tH85e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2022

ويأتي قرار الاتحاد الإنجليزي بعد أن تم إيقاف توخيل مؤقتًا لمباراة واحدة على خط التماس وغرامة قدرها 35 ألف جنيه إسترليني بعد اشتباكه مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

لكن توخيل لديه خيار استئناف تلك العقوبة وتم تعليق حظره في انتظار الأسباب المكتوبة للجنة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان اتهامه بتعليقاته على تايلور، حيث قال:“.. تم اتهام توماس توخيل بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3 فيما يتعلق بالتعليقات التي أدلى بها بعد مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد 14 أغسطس 2022″.

تشيلسي يتفاوض مع توخيل لتمديد عقده لما بعد 2024 https://t.co/oweETKZiI6 pic.twitter.com/fQ0dKT0YsK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

وأضاف: ”تعليقات المدير الفني في مؤتمره الصحفي بعد المباراة تشكل سلوكًا غير لائق لأنه يتعارض مع قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، فهي تنطوي على تحيز و / أو تشكك في نزاهة حكم المباراة، و / أو تشوه سمعة المباراة“.

وتابع ”أمام توماس توخيل حتى الخميس 25 أغسطس 2022 لتقديم رد على هذه التهمة“.

واستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 1/0 على إيفرتون، قبل أن يتعادل 2/2 مع توتنهام في الجولة الثانية، وسقط 0/3 أمام ليدز يونايتد في الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يلعب أمام ليستر سيتي يوم السبت، ثم مع ساوثهامبتون.