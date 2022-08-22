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رياضة

بعد تعليقاته عن الحكم تايلور.. الاتحاد الإنجليزي يتهم توخيل بالقيام بـ"سلوك غير لائق"
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2022 16:35 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2022 16:45 GMT

بعد تعليقاته عن الحكم تايلور.. الاتحاد الإنجليزي يتهم توخيل بالقيام بـ"سلوك غير لائق"

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهم الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بالقيام بـ"سلوك غير لائق" بسبب تعليقاته

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهم الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بالقيام بـ“سلوك غير لائق“ بسبب تعليقاته حول الحكم أنتوني تايلور.

وانتقد توخيل أنتوني تايلور بعد تعادل تشيلسي 2/2 مع توتنهام ووافق على اقتراح بعض مشجعي البلوز بأنه ”ربما يكون من الأفضل“ إذا لم يتول تيلور تحكيم أي مباراة للبلوز مرة أخرى.

وقال توخيل أيضًا إن بعض مشجعي النادي لم يكونوا فقط يعتقدون أن أنتوني تايلور اتخذ بعض القرارات السيئة ضد تشيلسي وإن لاعبيه قلقون عندما يدير أي مباراة لهم.

وقال توخيل الأسبوع الماضي: ”أريد أن أوضح تمامًا أنني لم أهاجم نزاهته“.

لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر اتخاذ إجراء بعد مراجعة تعليقات توخيل ومنح المدرب الألماني حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.

ويأتي قرار الاتحاد الإنجليزي بعد أن تم إيقاف توخيل مؤقتًا لمباراة واحدة على خط التماس وغرامة قدرها 35 ألف جنيه إسترليني بعد اشتباكه مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام.

لكن توخيل لديه خيار استئناف تلك العقوبة وتم تعليق حظره في انتظار الأسباب المكتوبة للجنة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان اتهامه بتعليقاته على تايلور، حيث قال:“.. تم اتهام توماس توخيل بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3 فيما يتعلق بالتعليقات التي أدلى بها بعد مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد 14 أغسطس 2022″.

وأضاف: ”تعليقات المدير الفني في مؤتمره الصحفي بعد المباراة تشكل سلوكًا غير لائق لأنه يتعارض مع قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، فهي تنطوي على تحيز و / أو تشكك في نزاهة حكم المباراة، و / أو تشوه سمعة المباراة“.

وتابع ”أمام توماس توخيل حتى الخميس 25 أغسطس 2022 لتقديم رد على هذه التهمة“.

واستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 1/0 على إيفرتون، قبل أن يتعادل 2/2 مع توتنهام في الجولة الثانية، وسقط 0/3 أمام ليدز يونايتد في الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يلعب أمام ليستر سيتي يوم السبت، ثم مع ساوثهامبتون.

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