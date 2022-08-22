محاولة أخيرة من مانشستر يونايتد للتعاقد مع فرينكي دي يونغ

كشفت صحيفة ”ميرور” عن محاولة أخيرة من مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فقد طلب برشلونة اجتماعا مع وكلاء دي يونغ، لإجباره على قبول عرض الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

🔘 حلول برشلونة من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا وتسجيله في قائمته 🔴 بيع فرانكي دي يونغ (اللاعب رافض) 🔴 بيع 3 لاعبين (ديباي – ديست – أوباميانغ) pic.twitter.com/5mnwSANYGK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وكان دي يونغ من أبرز الصفقات التي سعى مانشستر يونايتد لإتمامها هذا الصيف بناء على طلب مدربه الجديد إيريك تين هاغ الذي عمل سابقا مع دي يونغ في أياكس أمستردام.

ورغم تعاقد مانشستر يونايتد مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد، إلا أن صحيفة ”ميرور“ أكدت أن الفريق الإنجليزي لا يزال مهتما بالتعاقد مع دي يونغ، مع تبقي أيام على السوق الصيفي.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ستستمر في دعم المدرب الجديد إيريك تين هاغ في سوق الانتقالات من أجل التحدي على جميع الجبهات هذا الموسم.

وطالب برشلونة بالفعل دي يونغ بتخفيض راتبه بمقدار النصف أو مغادرة النادي؛ وهو ما دفع اللاعب الهولندي الدولي السابق رافائيل فان دير فارت إلى وصف برشلونة بـ ”المافيا“.

فرانكي دي يونغ قرر معاقبة إدارة برشلونة بسبب أسلوب التعامل معه.. لن يتساهل مع إدارة لابورتا في مرتباته المتأخرة .. وحال رحل عن #برشلونة إلى أي نادي سيكون في آخر أيام الشهر 🤦‍♂️ pic.twitter.com/hF2y0tFVUD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

كما انتقد غاري لينيكر مهاجم برشلونة السابق، البلوغرانا لمعاملة لاعب خط الوسط ”مثل قطعة من اللحم“.

وقالت ”ميرور“ إن تين هاغ طالب بالتحلي بالصبر على دي يونغ بعد إجراء محادثات جديدة مع اللاعب، لكن يُعتقد أن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ما زال واثقا من حظوظه في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

ودي يونغ واحد من أصحاب الدخل المرتفع في برشلونة وله ملايين الدولارات على النادي، على شكل رواتب مؤجلة تعود إلى جائحة كورونا قبل عامين.

والتقى ممثلو لاعب خط الوسط علي دورسون وحسن سينتيكايا برؤساء برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر وأمر النادي بعقد اجتماع جديد هذا الأسبوع، حيث أعادوا إصدار إنذارهم النهائي للاعب إما بتخفيض راتبه بمقدار النصف أو قبول عرض مانشستر يونايتد للانتقال حسب صحيفة ”سبورت“.

ما يحتاجه #برشلونة حتى يتمكن من تسجيل كوندي: ◾️خروج لاعبين مثل أومتيتي وبرايثويت.

◾️انتقال ديباي وديست ودي يونغ.

◾️الوصول لاتفاق مع بيكيه وبوسكيتس على تخفيض رواتبهما.

◾️يجب أن يتم ذلك قبل ساعتين من بداية مباراة #برشلونة_رايو_فاليكانو اذا كان برشلونة يرغب باشراك كوندي. pic.twitter.com/VRM9ePewLG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2022

وأكدت ”ميرور“ أن دي يونغ واحد من ستة لاعبين قد يبيعهم برشلونة في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي، وهم: بيير إيمريك أوباميانغ، ممفيس ديباي، سيرجينو ديست، صمويل أومتيتي، مارتن بريثويت.

وشارك دي يونغ أساسيا في فوز برشلونة 4/1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، أمس الأحد، في غياب سيرجيو بوسكيتس الموقوف، لكن النادي لديه عدد كاف من لاعبي خط الوسط ومستعد لتسهيل خروجه في الأسبوع المقبل.