راشفورد يوجه رسالة لزملائه قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

حث ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، فريقه على إظهار الوحدة في أرض الملعب، حيث يتطلع للتعافي من هزيمة منكرة 4-صفر أمام برنتفورد والعودة لطريق الانتصارات بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل يونايتد، الذي يحتل المركز الـ19 بعد خسارته أول مباراتين، في حصد أول نقاط له في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ عندما يستضيف ليفربول في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

وردا على سؤال عما إذا كان يونايتد قد فشل في إظهار الوحدة واللعب بروح الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم، قال راشفورد لشبكة ”سكاي سبورتس“ ”في فترات من المباريات لم يحدث هذا ودفعنا الثمن. إنه شيء علينا القيام به لأطول فترة ممكنة خلال 90 دقيقة“.

🗣 “For me that’s a non-negotiable at the club.”

Marcus Rashford says giving 100% is the standard expectation at Manchester United and that should never change. pic.twitter.com/tjWWHURKIS

— Football Daily (@footballdaily) August 21, 2022