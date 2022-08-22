راشفورد يوجه رسالة لزملائه قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

حث ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، فريقه على إظهار الوحدة في أرض الملعب، حيث يتطلع للتعافي من هزيمة منكرة 4-صفر أمام برنتفورد والعودة لطريق الانتصارات بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل يونايتد، الذي يحتل المركز الـ19 بعد خسارته أول مباراتين، في حصد أول نقاط له في الدوري تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ عندما يستضيف ليفربول في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

وردا على سؤال عما إذا كان يونايتد قد فشل في إظهار الوحدة واللعب بروح الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم، قال راشفورد لشبكة ”سكاي سبورتس“ ”في فترات من المباريات لم يحدث هذا ودفعنا الثمن. إنه شيء علينا القيام به لأطول فترة ممكنة خلال 90 دقيقة“.

🗣 “For me that’s a non-negotiable at the club.” Marcus Rashford says giving 100% is the standard expectation at Manchester United and that should never change. pic.twitter.com/tjWWHURKIS — Football Daily (@footballdaily) August 21, 2022

وأضاف راشفورد في المقابلة ”نتفهم أنه في مباراة مدتها 90 دقيقة يواجه أي فريق تحديات مختلفة، لكن إذا لعبنا بقلب رجل واحد أثق أنه سيكون بوسعنا مواجهة أي مشكلة.

”كلما أسرعنا في ذلك كان ذلك أفضل. بالنسبة لنا يتعلق الأمر بحصد نقاط لأول مرة هذا الموسم. نريد أن نبدأ الموسم وبمجرد أن نفعل ذلك سنستعيد نغمة الفوز والانتصارات مرة أخرى“.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أن مواجهة غريمه اللدود ليفربول تأتي في الوقت المناسب ليونايتد.

وقال راشفورد ”لدينا فرصة لتصحيح الأمر وليس هناك مباراة أفضل للقيام بذلك من ليفربول في أولد ترافورد.

”إذا استطعنا اللعب بشكل جيد وتحقيق نتيجة طيبة، فسيكون ذلك إيجابيا بالنسبة لنا ويساعدنا على المضي قدما في الموسم“.

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي https://t.co/IQYWeQ0cye pic.twitter.com/hAAYC266kK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر وقبل الأخير بلا نقاط بعد الخسارة في أول جولتين أمام برايتون بنتيجة 1-2 ثم خسر أمام برينتفورد بنتيجة 0-4.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ في أول جولتين بالدوري الإنجليزي منذ موسم 1991 – 1992.

ويحتل ليفربول المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2 ثم التعادل مع كريستال بالاس بنتيجة 1-1.

ويتفوق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في لقاءاته ضد الهولندي إيريك تين هاغ بتحقيق انتصارين دون تعادل أو هزيمة خلال اللقاءين اللذين تقابل فيهما كلا المدربين.

وواجه كلوب مانشستر يونايتد في 16 مباراة وحقق 6 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم، بينما واجه تين هاغ ليفربول مرتين وتلقى الهزيمة خلالهما.

وخسر مانشستر يونايتد آخر 3 لقاءات جمعته بليفربول بنتيجة 4-0 و5-0 و4-2، بينما كان آخر انتصار للمانيو يوم الـ24 من يناير 2021 بنتيجة 3-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.