الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب ”أولد ترافورد“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول في ختام منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت الجولة بفوز توتنهام على حساب وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، وتعادل إيفرتون مع نوتينغهام فورست بنتيجة 1-1، وفاز فولهام على برينتفورد بنتيجة 3-2 وتغلب ساوثهامبتون على ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

وفاز كريستال بالاس على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-1 ثم تغلب آرسنال على بورنموث بنتيجة 3-0، وخسر تشيلسي بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه ليدز يونايتد وفاز برايتون على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-3.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت السعودية على ملعب (أولد ترافورد).

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر وقبل الأخير بلا نقاط بعد الخسارة في أول جولتين أمام برايتون بنتيجة 1-2 ثم خسر أمام برينتفورد بنتيجة 0-4.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ في أول جولتين بالدوري الإنجليزي منذ موسم 1991 – 1992.

ويحتل ليفربول المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد التعادل مع فولهام بنتيجة 2-2 ثم التعادل مع كريستال بالاس بنتيجة 1-1.

ويتفوق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في لقاءاته ضد الهولندي إيريك تين هاغ بتحقيق انتصارين دون تعادل أو هزيمة خلال اللقاءين اللذين تقابل فيهما كلا المدربين.

وواجه كلوب مانشستر يونايتد في 16 مباراة وحقق 6 انتصارات و7 تعادلات و3 هزائم، بينما واجه تين هاغ ليفربول مرتين وتلقى الهزيمة خلالهما.

وخسر مانشستر يونايتد آخر 3 لقاءات جمعته بليفربول بنتيجة 4-0 و5-0 و4-2 بينما كان آخر انتصار للمانيو يوم الـ24 من يناير 2021 بنتيجة 3-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدو الأجواء متوترة قبل مواجهة الليلة لدرجة صدور تحذيرات من أعمال شغب واسعة بين جماهير مانشستر يونايتد حال عدم تحقيق الفوز بخلاف الدعوات لمظاهرات بين مشجعي المانيو ضد ملاك النادي.

مانشستر يونايتد.. والبحث عن الانتفاضة

يبحث مانشستر يونايتد عن الانتفاضة وتحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم وإيقاف الانتقادات الواسعة التي واجهت تين هاج في أول جولتين ومطالب رحيل ملاك النادي.

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة إن فريقه يعيش أجواء ليست جيدة ويجب أن يغضب اللاعبون من أنفسهم ويقدموا صورة مغايرة ومصالحة الجماهير.

وأبرم مانشستر يونايتد صفقة مميزة بضم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ولكنه لن يلحق بهذه المواجهة لحين استكمال الكشف الطبي وإجراءات تصريح العمل.

ويعتمد تين هاغ على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه الرباعي رافايل فاران وهاري ماغواير وديوغو دالوت وثيريل مالاسيا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ليساندرو مارتينيز وبجواره برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسين وفي الهجوم كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد وغادون سانشو.

🗣 "We expect the highest motivated opponent."

Jurgen Klopp on what he anticipates when facing Manchester United after their bad start to the season pic.twitter.com/6DU0o8QJQy

— Football Daily (@footballdaily) August 22, 2022