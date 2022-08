الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي: آرسنال يكتشف الشراسة أخيرا.. ونيوكاسل يصدم مانشستر سيتي

شهدت الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي، والتي لم تنته بعد حيث تتبقى مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، التي تقام مساء الاثنين، العديد من الأحداث البارزة، التي أشعلت المنافسة مبكرا.

وفيما يأتي أبرز نقاط الجولة الحالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

* آرسنال يكتشف الشراسة أخيرا

بعد سنوات من الهشاشة وجد آرسنال أخيرا سر الشراسة الهجومية ليحقق فوزه الثالث على التوالي في بداية موسم لأول مرة خلال 18 عاما.

وبفوزه 3-صفر على بورنموث صعد آرسنال للصدارة، وتوضح المؤشرات أنه ربما يكون قادرا على المنافسة.

وبدا أن ضم المهاجم غابرييل جيسوس والظهير الجناح أولسكندر زينتشنكو من مانشستر سيتي جلب عقلية الانتصارات للفريق.

وبعد عام واحد من خسارة أول ثلاث مباريات بالموسم يحلق آرسنال الآن في القمة، وشرح الحارس آرون رمسديل الاختلاف عن العام الماضي حين احتل الفريق المركز الخامس.

وقال ”من الجنوني رؤية كيف تغيرت عقليتنا منذ نهاية الموسم الماضي، نحن أكثر شراسة، شاهدنا كم كنا على مقربة من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

”زينتشنكو وجيسوس يعرفان كيفية الفوز“.

Utterly ridiculous from Gabby 🔥 #BOUARS pic.twitter.com/DYluKTmRrX

* إيفرتون يعاني من غياب الفاعلية

ربما حقق إيفرتون أول نقطة بالموسم الجديد في محاولته الثالثة، لكن تجلى بوضوح افتقاد الفريق اللمسة الفعالة خلال التعادل 1-1 مع نوتنغهام فورست في ”غوديسون بارك“.

وسيطر أصحاب الضيافة لفترات طويلة لكن أغلب السيطرة من تمريرات قصيرة بينما افتقد إيفرتون قناصا داخل منطقة الجزاء يستغل أنصاف الفرص.

ويبدو الدفاع صلبا وبدأ خط الوسط في العمل بجدية، لكن اذا وجد المدرب فرانك لامبارد مهاجما هدافا يمكن أن تتغير فرص إيفرتون للأفضل في وقت سريع.

* نيوكاسل عرف كيف يصدم سيتي

أظهر نيوكاسل يونايتد خلال تعادله 3-3 مع سيتي كيف يمكنه إلحاق الضرر بحامل اللقب، لكن القليل من أندية الدوري تملك جناحا مثل آلان-سانت-مكسمين الذي ساعد فريقه في ذلك.

وتفوق الجناح الفرنسي على ظهير سيتي كايل ووكر في معظم الوقت في استاد سانت جيمس بارك أمس الأحد، وعزله تماما عن تمرير الكرات العرضية أو التوغل داخل منطقة الجزاء ليسبب الفوضى في قلب دفاع سيتي.

وامتلك سيتي ما يكفي من أسلحة للتعامل مع الخطر والخروج بنقطة، لكن سيراقب المدربون نجاح سانت-مكسمين لمعرفة كيفية استغلال نقاط الضعف القليلة لسيتي.

Highlights of our 6️⃣ goal thriller with Newcastle ▶️#ManCity pic.twitter.com/l7ASZKQ6gY

— Manchester City (@ManCity) August 21, 2022