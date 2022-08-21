غوارديولا: شراسة نيوكاسل تثبت مدى صعوبة الدوري الإنجليزي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن تأخره بفارق هدفين قبل التعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، يثبت عدم وجود مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشاد المدرب الإسباني بأداء صاحب الأرض وقال إن هذا يمثل دليلاً على مدى جودة أداء سيتي على مدى السنوات الخمس الماضية عندما أحرز اللقب أربع مرات خلال تلك الفترة.

وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: ”الدوري الإنجليزي الممتاز صعب جداً على الجميع، ونعلم أنه يتعين علينا أن نعيش هذا النوع من الخبرات، لندرك مدى روعتنا في السنوات الخمس الماضية ومدى صعوبة ذلك إذا أردنا الاستمرار“.

وتأخر سيتي بفارق هدفين في وقت مبكر من الشوط الثاني ورغم أنه أدرك التعادل بفضل هدفي إرلينغ هالاند وبرناردو سيلفا، فإنه فقد أول نقطتين في الصراع على اللقب هذا الموسم.

وقال غوارديولا: ”بعد التأخر 3-1، فإن النجاح في تحقيق هذه الانتفاضة والفرص التي صنعناها.. فإننا كنا أصحاب الفرص الأخطر، نيوكاسل أصبح أحد أقوى المنافسين بالتأكيد، جودة فريقه قوية جداً“.

وكاد مدرب نيوكاسل إيدي هاو أن يحقق مفاجأة مدوية، لكن سيتي لم يخسر خارج ملعبه في الدوري منذ الجولة الافتتاحية للموسم الماضي.

وقال هاو: ”كانت مباراة رائعة، ومليئة بالمشاعر، تأخرنا 0-1، وهي أسوأ بداية ممكنة أمام هذا الفريق لأنه بعد ذلك يتعين علينا محاولة التعويض، لكن أعتقد أن رد فعل اللاعبين كان رائعاً“.

وتابع: ”أردنا أن نضع المنافس تحت الضغط ونترك الشعور أنها كانت مباراة قوية… التزمنا بشكل جيد جداً“.