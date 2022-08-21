برناردو سيلفا يكشف مصير عرض برشلونة ومستقبله مع مانشستر سيتي

نفى الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي ما يتردد عن رغبته في الرحيل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنه في كامل تركيزه مع الفريق وسيكمل مشواره في ملعب الاتحاد.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة سيلفا في الانتقال إلى برشلونة وفي الوقت ذاته يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب في حال رحيل البرازيلي نيمار.

ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا جزءًا مهمًا من خطط بيب غوارديولا في بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وسلط الضوء مرة أخرى على أهميته عقب التعادل المثير 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الليلة.

ويصرح غوارديولا بشكل منتظم أنه ينوي الاحتفاظ بخدمات سيلفا الذي قال بنفسه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عندما سئل عن وضعه في فترة الانتقالات الحالية: ”أنا سعيد، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي، وأركز بشدة هنا“.

وسجل إرلينغ هالاند وسيلفا هدفين متتاليين في الشوط الثاني، ليتعافى مانشستر سيتي من التأخر بفارق هدفين ويتعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في مباراة مثيرة في ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد.

ولم يكن أي فريق منهما قد استقبل أي هدف هذا الموسم، لكن إيلكاي غندوغان افتتح التسجيل لسيتي في الدقيقة الخامسة حيث تلقى تمريرة برناردو وسدد من مدى قريب في منتصف المرمى.

وأقر بأن سيتي لم يكن في أفضل حالاته أمام نيوكاسل ، لكنه يشعر أن هناك تقدمًا إيجابيًا في بداية موسم 2022-23، وأن الفريق الذي اعتاد على التنافس على الألقاب الكبرى في وضع جيد.

وقال سيلفا عن المباراة المثيرة: ”لقد كانت مباراة قوية للغاية، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، وكانت أول 15 دقيقة لنا، وكانت آخر 25 أو 30 دقيقة من الشوط الأول صعبة للغاية، وكان بإمكانهم تسجيل أكثر من هدفين في ذلك الوقت، وبشكل عام لعبنا بشكل جيد للغاية، ولكننا لم نتحكم في الهجمات المرتدة، وسنعاني وهذا ما حدث اليوم.

”كنا نعرف مدى صعوبة اللعب هنا، الجو رائع، إنه فريق يتمتع بقدرات بدنية جيدة للغاية. لقد كانوا رائعين خلال الأشهر القليلة الماضية، إنهم في حالة ذهنية رائعة، ولديهم طاقة إيجابية للغاية، وكان يجب أن نسيطر على المباراة بشكل أفضل مما فعلناه اليوم.

”سجلنا الهدف الثالث في الدقيقة 64. وكان الوقت مبكرًا جدًا، وأنا محبط بعض الشيء لأننا لم نسجل الهدف الرابع، لكن رد فعل الفريق كان جيدًا، والمباراة ليست مثالية، ولكننا حصدنا نقطة، و 7 نقاط من 3 مباريات ليس سيئًا“.