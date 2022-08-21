عاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند للتسجيل مع مانشستر سيتي بعدما سجل هدفا في مواجهة نيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدف هالاند في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وكان هالاند قد سجل هدفين في الجولة الأولى أمام ويستهام، قبل أن يغيب عن التسجيل في مواجهة بورنموث.

ورفع هالاند رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي في المركز الثاني مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام في حين يتصدر رودريغو نجم ليدز يونايتد جدول ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1. رودريغو نجم ليدز يونايتد، 4 أهداف.

2. إيرلبنغ هالاند (مانشستر سيتي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس)، وألكسندر ميتروفيتش (فولهام).

وانتقل هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف مقابل 60 مليون يورو وهي قيمة فسخ العقد مع النادي الألماني.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف إلكاي غوندوغان، لكن نيوكاسل قلب الطاولة وسجل 3 أهداف سجلها ميغيل ألميرون، وكاليوم ويلسون، وكيران تريبير، لكن مانشستر سيتي عدل الكفة بهدفين من توقيع هالاند وبرناردو سيلفا.

وتغلب مانشستر سيتي في أول جولتين على ويستهام وبورنموث.