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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يهزم تشيلسي بثلاثية
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 14:52 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 16:00 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يهزم تشيلسي بثلاثية

حقق ليدز يونايتد فوزا كبيرا بنتيجة 3/0 على ضيفه تشيلسي لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد. وعلى ملعب إيلاند رود ارتكب الحارس السنغالي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق ليدز يونايتد فوزا كبيرا بنتيجة 3/0 على ضيفه تشيلسي لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وعلى ملعب إيلاند رود ارتكب الحارس السنغالي إدوارد ميندي خطأ فادحا، بعدما حاول مراوغة برندن آرونسون، لكن الأخير وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 33. وعزز الإسباني رودريغو تقدم ليدز يونايتد بالهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول على تقدم ليدز 2/0.

وسجل جاك هاريسون الهدف الثالث لليدز يونايتد في الدقيقة 69 لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وطرد الحكم ستيوارت أتويل اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي في الدقيقة 85 بعد تدخل على البديل جو جيلهاردت.

وهذا أول فوز لليدز يونايتد منذ فوزه على البلوز في 2022، ومنذ ذلك الحين تواجها 7 مرات، في 6 مباريات، وتعادلا مرتين، وفاز ليدز يونايتد مرة.

وجمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 4 نقاط من فوز وتعادل، في المركز الثاني عشر (مؤقتا)، في حين رفع الفوز رصيد ليدز يونايتد إلى 7 نقاط في المركز الثاني مع توتنهام (مؤقتا).

وفي أول جولتين فاز تشيلسي 1/0 على إيفرتون ثم تعادل البلوز 2/2 مع توتنهام.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط بعد فوزه في أول ثلاث مباريات مسجلا 9 أهداف في حين تلقت شباكه هدفين.

وبعد مواجهة ليدز يونايتد من المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليستر سيتي.

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