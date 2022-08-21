‏خطأ ساذج من إدواردو ميندي يكلف تشيلسي هدفًا أمام ليدز (فيديو)

ارتكب الحارس السنغالي إدواردو ميندي خطأ فادحا في المباراة التي تجمع فريقه تشيلسي مع ليدز يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وأعاد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا الكرة إلى ميندي، الذي حاول مراوغة برندن آرونسون، لكن الأخير نجح في تحويل الكرة في الشباك في الدقيقة 33.

هدف ليدز يونايتد .. خطأ ميندي! 😰😰😰pic.twitter.com/fwqLOPcNee — Nawaf (@iNaEPL) August 21, 2022

ولم يكن هناك أي ضغط على ميندي، لكنه فشل في التعامل مع الكرة ليستغل آرونسون الموقف ويتقدم لليدز يونايتد، قبل أن يسجل الإسباني رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ويعود آخر فوز لليدز يونايتد على تشيلسي إلى 2022، ومنذ ذلك الحين فاز البلوز في 6 مباريات، وتعادلا مرتين.

وبعد مواجهة ليدز يونايتد من المقرر أن يلعب تشيلسي مع ليستر سيتي.

وفي أول جولتين فاز تشيلسي 1/0 على إيفرتون ثم تعادل البلوز 2/2 مع توتنهام.

Erreur monumentale d'Edouard Mendy ! Brenden Aaronson en profite pour donner l'avantage à Leeds face à Chelsea.pic.twitter.com/Fb48vcWZae — Ballon Rond (@ballonrondfc) August 21, 2022

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط بعد فوزه في أول ثلاث مباريات مسجلا 9 أهداف في حين تلقت شباكه هدفين.

ويملك توتنهام 7 نقاط من ثلاث مباريات ثم مانشستر سيتي وحصد 6 نقاط من مبارتين ويلعب في وقت لاحق مع نيوكاسل يونايتد.

وانتقل ميندي، البالغ من العمر 30 عاما، إلى تشيلسي في سبتمبر 2020 من رين الفرنسي، وقدم مستوى مميزا لكنه تراجع أداؤه الموسم الماضي.