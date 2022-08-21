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رياضة

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. محمد صلاح يستعد لتجاوز رقم مميز لستيفن جيرارد
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 13:46 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 14:20 GMT

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. محمد صلاح يستعد لتجاوز رقم مميز لستيفن جيرارد

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتسجيل رقم مميز خلال مواجهة مانشستر يونايتد، غدا الإثنين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحل ليفربول ضيفا على أولد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتسجيل رقم مميز خلال مواجهة مانشستر يونايتد، غدا الإثنين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد، ويسعى كل فريق لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل ليفربول في أول جولتين، في حين خسر مانشستر يونايتد مرتين.

وذكر الموقع الرسمي لليفربول، أن محمد صلاح يتساوى حاليا مع ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في شباك مانشستر يونايتد، ولكل منهما 9 أهداف.

ويمكن لصلاح أن يصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، بعد ديك فورشو في 1925/1926 و1926/1927.

وحاليا يحتل صلاح المركز الثالث في قائمة أكثر هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 119 هدفا بعد روبي فاولر، الذي سجل 128 هدفا، وستيفن جيرارد برصيد 120 هدفا.

وحال فوز ليفربول على مانشستر يونايتد ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الريدز التي يفوز خلالها بثلاث زيارات متتالية إلى أولد ترافورد.

وفاز ليفربول 4/2 و5/0 في آخر مواجهتين له أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يمكن لليفربول الوصول على خمس مباريات متتالية دون خسارة على ملعب أولد ترافورد لأول مرة منذ العام 1927 ومعادلة الرقم القياسي للنادي.

وفي آخر 4 مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد على أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادلا مرتين (0/0 و1/1) وفاز ليفربول مرتين (4/2 و5/0).

وتفصل ليفربول 4 أهداف عن تسجيل الهدف رقم 800 في جميع المسابقات تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، الذي تولى قيادة الريدز في أكتوبر 2015.

وتعادل ليفربول مع فولهام (2/2) ومع كريستال بالاس (1/1) في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح هدفا وحيدا في المباراتين.

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