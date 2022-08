مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. محمد صلاح يستعد لتجاوز رقم مميز لستيفن جيرارد

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتسجيل رقم مميز خلال مواجهة مانشستر يونايتد، غدا الإثنين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد، ويسعى كل فريق لتحقيق أول فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل ليفربول في أول جولتين، في حين خسر مانشستر يونايتد مرتين.

It was a five-star performance last time out at Old Trafford… including a record-breaking @MoSalah hat-trick ⚽⚽⚽ #MUNLIV pic.twitter.com/YoPQESgHmB

— Liverpool FC (@LFC) August 21, 2022