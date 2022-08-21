ليكيب: باريس سان جيرمان لم يستسلم ويحاول ضم بيرناردو سيلفا

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن محاولات جادة يجريها مسؤولو باريس سان جيرمان لضم بيرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”لويس كامبوس، المدير الرياضي لسان جيرمان، يعمل جاهدا من أجل أن يأتي النجم البرتغالي للعاصمة الفرنسية“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”رحيل لاعب نجم مثل البلجيكي كيفن دي بروين إلى باريس سان جيرمان أمر لا يمكن تصوره، لكن بيرناردو سيلفا نعم، ولكن الأمر ليس بأي ثمن“.

ولا يزال أمام سيلفا صاحب الـ28 عامًا، 3 سنوات على نهاية عقده الحالي البالغ 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع بطل الدوري الإنجليزي.

ويرى بيب غوارديولا بأن بيرناردو سيلفا قطعة مهمة في تشكيلته ويود الاحتفاظ بها بأي ثمن، ولذلك طلب من النادي مكافأة اللاعب بتجديد عقده ومضاعفة الأموال التي يحصل عليها ليغريه بالاستمرار.

Entre le PSG et City, un réchauffement diplomatique autour du potentiel transfert de Bernardo Silva ? 👀

⁦@lequipe⁩ https://t.co/TA1nHGwvJG — Max Hénin (@HeninMax) August 21, 2022

وكانت تقارير قد أشارت إلى رفض مانشستر سيتي الإنجليزي عرض نظيره الفرنسي، لضم بيرناردو سيلفا، في الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن النادي الإنجليزي رفض أول عرض مقدم من النادي الباريسي من أجل ضم سيلفا.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي ”السيتي“ رفضوا عرضًا يقدر بقيمة 80 مليون يورو من باريس سان جيرمان لخطف البرتغالي في الوقت الحالي.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أنه كان هناك شرط مسبق لانضمام اللاعب إلى سان جيرمان وربما لن يتحقق هذا الشرط بحلول الأول من سبتمبر/أيلول موعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو رحيل نيمار.

وكشف صيف 2022 النقاب عن نيمار الجديد المتألق منذ بداية الموسم، والذي يشارك في المباريات بشكل لم يسبق له مثيل، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العودة – نيمار الجديد وعد متكرر إلى حد ما في حياة النادي – ستشهد تمديدًا في سبتمبر ثم في أكتوبر وحتى أكثر في عام 2023 بعد نهائيات كأس العالم التي تنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.

وبالطبع في حال بقاء نيمار لن يأتي بيرناردو سيلفا، وفي ظل تألق وتفاهم ليونيل ميسي مع زميله البرازيلي وبقاء مبابي كمهاجم ثالث لن يمنح لسيلفا الفرصة للانتقال إلى باريس خاصة في ظل رغبته باللعب في برشلونة.

وانضم سيلفا إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو صيف 2017 في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

وخاض البرتغالي خلال الموسم الماضي 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي خلال مباراتي الفريق في الدوري الإنجليزي بديلا بواقع 37 دقيقة فقط.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط بعد مواجهة وست هام يونايتد وبورنموث على الترتيب.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.