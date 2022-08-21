كونتي: هاري كين لا ينشغل بالإنجازات الشخصية

حقق هاري كين، أيقونة توتنهام هوتسبير، المزيد من الإنجازات الشخصية بهدفه خلال الفوز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز، يوم السبت، لكن المدرب أنطونيو كونتي قال إن المهاجم لا يزال مخلصا للمجموعة.

وتخطى كين رقم سيرجيو أغويرو ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 185 هدفا، واحتل الآن المركز الرابع بترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة، ووصل إلى هدفه 250 مع توتنهام بجميع المسابقات.

وهتف الجمهور ”هو واحد منا“ أثناء إجراء كين مقابلة تلفزيونية عقب المباراة في استاد توتنهام.

ويدرك جمهور الفريق اللندني أنه في وجود كين توجد فرصة لإنهاء الصيام عن الألقاب منذ 2008.

ويعرف كونتي ذلك أيضا لكنه يرى أن كين ليس مؤثرا فقط بأهدافه.

"I know very well Harry would like to exchange this achievement with trophies." Antonio Conte praises ultimate team player Harry Kane for more than just his goals as he becomes the highest Premier League goalscorer for a single club 🎯 🎙 @TheDesKelly pic.twitter.com/0zcDH4wBoQ — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 20, 2022

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين ”هاري لاعب يصنع الفارق بجودته وقدراته، نتحدث عن مهاجم من طراز عالمي يمكنه أن يشكل خطورة في كل مكان بالملعب“.

وأضاف كونتي الذي جمع فريقه سبع نقاط من ثلاث مباريات رغم أنه لم يبلغ قمة مستواه بعد ”بالنسبة لي أكبر مفاجأة عن هاري لا تتعلق بكرة القدم وإنما بشخصيته، نتحدث عن شخص رائع حقا“.

وتابع ”إنه مستعد لمساعدة الفريق دائما ويعمل من أجل المجموعة، عادة عندما تملك لاعبا من هذا النوع يكون كسولا دون كرة، لا يركض لأنه يشعر بأنه أفضل عند امتلاك الكرة“.

”هذا أدهشني من خلال العمل مع هاري، أعرف أنه حقق إنجازا كبيرا جديدا وشخصيا، لكننا نعمل سويا وهاري لا ينظر إلى الإنجازات الفردية فقط بل يتطلع لإنجازات جماعية مع الفريق“.

وسجل كين الهدف رقم 1000 لتوتنهام على أرضه بالدوري الممتاز خلال الفوز على ولفرهامبتون، كما سجل المهاجم المنقذ (29 عاما) هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام تشيلسي في الأسبوع الماضي.