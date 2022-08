كونتي: هاري كين لا ينشغل بالإنجازات الشخصية

حقق هاري كين، أيقونة توتنهام هوتسبير، المزيد من الإنجازات الشخصية بهدفه خلال الفوز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز، يوم السبت، لكن المدرب أنطونيو كونتي قال إن المهاجم لا يزال مخلصا للمجموعة.

وتخطى كين رقم سيرجيو أغويرو ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 185 هدفا، واحتل الآن المركز الرابع بترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة، ووصل إلى هدفه 250 مع توتنهام بجميع المسابقات.

وهتف الجمهور ”هو واحد منا“ أثناء إجراء كين مقابلة تلفزيونية عقب المباراة في استاد توتنهام.

ويدرك جمهور الفريق اللندني أنه في وجود كين توجد فرصة لإنهاء الصيام عن الألقاب منذ 2008.

ويعرف كونتي ذلك أيضا لكنه يرى أن كين ليس مؤثرا فقط بأهدافه.

"I know very well Harry would like to exchange this achievement with trophies."

