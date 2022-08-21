بعد تبرئته من تهمة اغتصابها.. كاثرين مايورغا تستعد لمعركة قضائية جديدة ضد كريستيانو رونالدو

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن محامي الأمريكية كاترين مايورغا، البالغة 37 عاما، التي تتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، باغتصابها، استأنفوا قضية رفض الدعوى المدنية في حزيران/ يونيو الماضي، ويستعدون لمعركة قضائية جديدة ضد محامي النجم البرتغالي.

وبحسب الصحيفة، أعلنت القاضية الأمريكية جنيفير دورسي أن محامي مايورغا متورطثن في سلوك سيئ عبر سرقة وثائق ومستندات القضية، وهو ما أدى لإلغاء المتابعة في يونيو الماضي.

وصدر الحكم المؤلف من 42 صفحة، واتهمت القاضية محامية المدعية بارتكاب ”انتهاكات وتحايل صارخ على إجراءات التقاضي المناسبة، والحصول على وثائق القضية“.

وقالت القاضية إن ”مايورغا تفقد فرصتها لمتابعة هذه القضية“.

وأضافت أن ”رونالدو قد تضرر من سلوك محامية المدعية وقيامها بشراء وثائق واستخدامها بسوء نية، مما يعد إجحافا برونالدو“.

وأكدت الصحيفة أن صراعا قضائيا سيكون في سان فرانسيسكو، الثلاثاء المقبل، بين فريق المحامين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومحامي كاثرين مايورغا.

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وكانت كاترين مايورغا قد اتهمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصابها صيف 2009 في فندق في لاس فيغاس، وهي التهمة التي نفاها دائما قائد منتخب البرتغال.

وتمت تسوية ودية بين الطرفين مقابل مبلغ من المال، لكن كاثرين مايورغا قررت بعد سنوات رفع قضية أمام القضاء الأمريكي وطالبت بتعويض كبير، لكن القاضية جينفير دورسي قضت برفض الدعوى بسبب النية السيئة لمحامي المدعية، حيث استند على وثائق مسروقة.

وأكدت القاضية الأمريكية أن الوثائق المقدمة غير مقنعة وتافهة وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض للظلم وحكمت بإلغاء الدعوى، وهو ما لم يلق قبول محامي كارتين مايورغا الذين قرروا استئناف الحكم ودخول معركة قضائية جديدة.

وترغب كاثرين مايورغا عبر محاميها في إلغاء الاتفاق الودي في 2010 الذي وقعته مقابل 275 ألف جنيه إسترليني وتطالب بملبغ يصل إلى 54 مليون جنيه إسترليني منذ رفعها الدعوى في 2017.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أصدر اللاعب بيانًا لدحض المزاعم علنًا: ”أُنكر بشدة الاتهامات الموجهة إليَّ. الاغتصاب جريمة مقيتة تتعارض مع كل ما أنا عليه وأؤمن به، وحرصًا على تبرئة اسمي، أرفض إمداد المشهد الإعلامي الذي أنشأه أشخاص يسعون للترويج لأنفسهم على حسابي“.

وحققت الشرطة الأمريكية في شكاية كاثرين مايورغا، لكنها خلصت لعدم توجيه اتهامات ضد النجم البرتغالي الذي يواجه حاليا مشاكل داخل ملاعب كرة القدم وخارجها.

ويرغب كريستيانو رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، وهناك دعوات للتخلص منه من قبل جماهير الفريق، كما تم توجيه تحذير إليه من قبل شرطة ميرسيسايد بعد تحطيمه الموسم الماضي هاتف مشجع صغير مصاب بالتوحد.