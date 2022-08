كلوب يطالب بإهداء ليفربول ثلاث نقاط إذا ألغيت مباراة مانشستر يونايتد

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه يجب أن يُمنح النقاط الثلاث إذا ألغيت مباراته أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، غدا الاثنين، بسبب احتجاجات الجماهير على ملاك النادي.

وتغير موعد القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مايو أيار 2021 بعد أن اقتحم مشجعون الملعب قبل صافرة البداية للاحتجاج على عائلة غليزر مالكة يونايتد، وذكرت تقارير صحفية أن الجماهير تخطط لتصرفات مشابهة في مباراة الغد.

وأبلغ كلوب الصحفيين ”أتمنى حقا عدم حدوث هذا، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الثلاث“.

وأضاف ”لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف، وإذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة فلا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم“.

وأصبحت عائلة غليزر تحت الضغط بعد البداية المتواضعة ليونايتد هذا الموسم إذ خسر في أول مباراتين وأخفق النادي في تحقيق أهدافه بسوق الانتقالات.

وتكهنت وسائل إعلام بأن عائلة غليزر منفتحة على فكرة بيع حصة أقلية بالنادي، وأبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماما بالاستثمار في النادي.

📺 Jurgen Klopp on the planned protests at Old Trafford affecting the game:

