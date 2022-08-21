كلوب يطالب بإهداء ليفربول ثلاث نقاط إذا ألغيت مباراة مانشستر يونايتد

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه يجب أن يُمنح النقاط الثلاث إذا ألغيت مباراته أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، غدا الاثنين، بسبب احتجاجات الجماهير على ملاك النادي.

وتغير موعد القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مايو أيار 2021 بعد أن اقتحم مشجعون الملعب قبل صافرة البداية للاحتجاج على عائلة غليزر مالكة يونايتد، وذكرت تقارير صحفية أن الجماهير تخطط لتصرفات مشابهة في مباراة الغد.

وأبلغ كلوب الصحفيين ”أتمنى حقا عدم حدوث هذا، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الثلاث“.

وأضاف ”لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف، وإذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة فلا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم“.

وأصبحت عائلة غليزر تحت الضغط بعد البداية المتواضعة ليونايتد هذا الموسم إذ خسر في أول مباراتين وأخفق النادي في تحقيق أهدافه بسوق الانتقالات.

وتكهنت وسائل إعلام بأن عائلة غليزر منفتحة على فكرة بيع حصة أقلية بالنادي، وأبدى الملياردير البريطاني جيم راتكليف اهتماما بالاستثمار في النادي.

📺 Jurgen Klopp on the planned protests at Old Trafford affecting the game: "I really hope it will not happen but if it happens, I think we should get the points. We have nothing to do with that situation." 🔴 pic.twitter.com/AiCbuFJAtp — Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 20, 2022

ويتطلع ليفربول إلى فوزه الأول بالمسابقة عقب التعادل مع فولهام وكريستال بالاس.

تواجد مانشستر يونايتد في قاع جدول البريميرليغ بعد هزيمتين زاد من حدة الاضطرابات بين أقسام كبيرة من قاعدته الجماهيرية تجاه مالكي النادي من عائلة غليزر، مع اقتراحات بأن الخروج المخطط له أثناء زيارة ليفربول يمكن أن يتصاعد إلى إجراءات قد تتسبب في تأجيل المباراة أو إلغائها.

وكان كلوب قد قال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”مانشستر يونايتد بإمكانه تغيير كل شيء أو لا شيء، لذا فإن الاستعدادات لهذه المباراة ستكون صعبة وليس لدينا الكثير من المعلومات على أي حال، مواجهة يونايتد خارج الديار لن تكون سهلة أبدا“.

وأضاف: ”كنت أفضل مواجهتهم بعد فوزهم (5-0)، هم سيلعبون ضدنا بعد تعادلنا في مباراتين، هل هذا يجعل المباراة سهلة لهم؟ لا أعلم، علينا التعامل مع كل المواقف، العالم كله سيشاهد هذا اللقاء، لذا دعونا نرى كيف يتم التعامل مع هذا الوضع“.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة بين الغريمين بعد خسارة يونايتد في أول جولتين، وتعادل ليفربول مع فولهام (2-2) وكريستال بالاس (1-1).