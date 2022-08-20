منع مشجع لتشيلسي من دخول الملعب بسبب إساءة عنصرية ضد سون

منع تشيلسي أحد مشجعيه من حاملي التذاكر الموسمية من دخول ملعب ستامفورد بريدج لأجل غير مسمى، بعد تقارير عن توجيه إساءة عنصرية على أرضه أمام سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مشجع تشيلسي المتهم بالعنصرية قد وضع يديه على وجهه بطريقة معينة في محاولة لتضييق عينيه والتشبه بالشكل الآسيوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الحادث وقع عندما ذهب سون لاعب منتخب كوريا الجنوبية لتنفيذ ركلة ركنية في الشوط الثاني في مباراة أقيمت يوم 14 أغسطس آب وانتهت بالتعادل 2-2.

Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2022

وأصدر تشيلسي بيانا بعد المباراة قال فيه إن النادي يرى أن أي شكل من أشكال التمييز هو ”مقيت تماما“.

وكتب تشيلسي على تويتر اليوم السبت: ”عقب بياننا بشأن المخالفة العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشيلسي أن يؤكد أنه تعرف ومنع دخول حامل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى“.

ويلعب تشيلسي خارج أرضه أمام ليدز يونايتد، يوم الأحد.

سون تعرض من قبل لإساءة عنصرية من جماهير مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل 2021، وقام النادي بإيقاف المشجعين الثلاثة المتورطين.

بينما اتخذ تشيلسي إجراءات قوية في 2019 ضد مشجع عامل رحيم ستيرلنغ جناح مانشستر سيتي في ذلك الوقت بعنصرية، وأعلن حظره من حضور مباريات الفريق مدى الحياة.

وفي فيديو انتشر على الإنترنت عام 2019، ظهر عدد من مشجعي تشيلسي وهم يغنون ”محمد صلاح مفجر قنابل“، في تشبيه عنصري لصلاح.

يذكر أن سون استطاع تحقيق الفوز مع فريقه توتنهام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتصر الفريق اللندني على وولفرهامبتون بهدف دون رد.