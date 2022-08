منع مشجع لتشيلسي من دخول الملعب بسبب إساءة عنصرية ضد سون

منع تشيلسي أحد مشجعيه من حاملي التذاكر الموسمية من دخول ملعب ستامفورد بريدج لأجل غير مسمى، بعد تقارير عن توجيه إساءة عنصرية على أرضه أمام سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مشجع تشيلسي المتهم بالعنصرية قد وضع يديه على وجهه بطريقة معينة في محاولة لتضييق عينيه والتشبه بالشكل الآسيوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الحادث وقع عندما ذهب سون لاعب منتخب كوريا الجنوبية لتنفيذ ركلة ركنية في الشوط الثاني في مباراة أقيمت يوم 14 أغسطس آب وانتهت بالتعادل 2-2.

Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2022