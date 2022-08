مدرب ليستر سيتي: فوفانا ليس في "تركيزه" وسط اهتمام من تشيلسي

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إنه استبعد مدافعه ويسلي فوفانا من التشكيلة خلال الخسارة 2-1 أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت لأنه ليس في ”تركيزه الكامل“، وسط تقارير برغبة تشيلسي في ضمه.

وذكرت صحيفة ”غارديان“، أن ليستر رفض عرضين من تشيلسي لضم فوفانا ويتوقع أن تبلغ قيمة العرض الثالث أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني (94.62 مليون دولار)، رغم أن ليستر لا يزال مترددا في الموافقة.

وخاض فوفانا، البالغ من العمر 21 عاما، 37 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من سانت إيتيين في أكتوبر تشرين الأول 2020.

وقال رودجرز للصحفيين عند سؤاله عن سبب غياب فوفانا: ”فيما يتعلق بويسلي، فهو لاعب شاب ليس في تركيزه للعب في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”تحدث الكثير من الأمور خلف الكواليس، وهذا أفهمه، إنها لحظة صعبة له، إنه شاب جيد كان رائعا بالنسبة لنا أثناء وجوده هنا.

”لا يمكنك الوجود مع زملائك في الفريق وخوض مباراة في الدوري الممتاز إذا لم تكن تتحلى بالتركيز الكامل“.

