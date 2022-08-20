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رياضة

مدرب ليستر سيتي: فوفانا ليس في "تركيزه" وسط اهتمام من تشيلسي
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 19:57 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 20:30 GMT

مدرب ليستر سيتي: فوفانا ليس في "تركيزه" وسط اهتمام من تشيلسي

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إنه استبعد مدافعه ويسلي فوفانا من التشكيلة خلال الخسارة 2-1 أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم

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المصدر: رويترز

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إنه استبعد مدافعه ويسلي فوفانا من التشكيلة خلال الخسارة 2-1 أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت لأنه ليس في ”تركيزه الكامل“، وسط تقارير برغبة تشيلسي في ضمه.

وذكرت صحيفة ”غارديان“، أن ليستر رفض عرضين من تشيلسي لضم فوفانا ويتوقع أن تبلغ قيمة العرض الثالث أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني (94.62 مليون دولار)، رغم أن ليستر لا يزال مترددا في الموافقة.

وخاض فوفانا، البالغ من العمر 21 عاما، 37 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من سانت إيتيين في أكتوبر تشرين الأول 2020.

وقال رودجرز للصحفيين عند سؤاله عن سبب غياب فوفانا: ”فيما يتعلق بويسلي، فهو لاعب شاب ليس في تركيزه للعب في الوقت الحالي“.

وأضاف: ”تحدث الكثير من الأمور خلف الكواليس، وهذا أفهمه، إنها لحظة صعبة له، إنه شاب جيد كان رائعا بالنسبة لنا أثناء وجوده هنا.

”لا يمكنك الوجود مع زملائك في الفريق وخوض مباراة في الدوري الممتاز إذا لم تكن تتحلى بالتركيز الكامل“.

وتراجع ليستر إلى المركز 18 في الدوري بعد أن خسر مرتين وتعادل مرة واحدة في أول ثلاث جولات في الموسم.

وسيطر ليستر على الكرة في البداية وتقدم بهدف أمام ساوثهامبتون لكنه استقبل هدفين من البديل تشي آدامز ليخسر على أرضه وسط صيحات استهجان وغضب من المشجعين.

وقال رودجرز ”لعبنا بشكل جيد في الساعة الأولى من المباراتين هنا على أرضنا ثم نشعر بالقلق والتوتر للحصول على النقاط الثلاث. ربما يتعلق الأمر بالمشاعر المحيطة بالنادي. علينا أن ننسى الضوضاء ونتحلى بالتركيز“.

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