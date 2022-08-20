كلوب مازحا قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: محمد صلاح وجد "قدمه اليمنى" في الإجازة

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مازحا إن محمد صلاح ”وجد قدمه اليمنى في الإجازة“، بعد إشادته بتطور النجم المصري في الهجوم مع بداية الموسم الجديد.

وتمكن ليفربول من تجديد عقد المهاجم البالغ عمره 30 عاما هذا الصيف بعد ما يقرب من 12 شهرًا من المفاوضات بشأن مستقبله.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول منذ انتقاله إلى آنفيلد في عام 2017، حيث جاءت غالبية أهدافه بقدمه اليسرى.

وتحدث كلوب عن المهاجم الأعسر وغزير الأهداف قبل مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد، وأكد أنه قادر على اللعب في كلا الاتجاهين أكثر من أي وقت مضى.

وانضمام الأوروغواياني داروين نونيز للتشكيلة الأساسية تطلب من صلاح ومن يلعب في الجهة اليسرى أن يلتزم بالتمريرات العرضية بعد توغله داخل الملعب، ومع ذلك يصر كلوب على أن لاعب تشيلسي وروما السابق أقوى من أي وقت مضى.

Jurgen Klopp explains what Mohamed Salah "found on holiday" to make him even betterhttps://t.co/Sl4oiJaqmP — Mirror Football (@MirrorFootball) August 20, 2022

وقال المدير الفني الألماني لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”أعتقد أنه وجد قدمه اليمنى في الإجازة. هو دائما يتطور. إنه حقًا جنون. أعلم أنه وصل قبل بضع سنوات، وعادةً عندما يتوغل لاعب من خارج إلى داخل الملعب يرسل الكرة بتمريرة بخارج القدم، لكنه وصل إلى ليفربول بعد الإجازة ويلعب التمريرات العرضية بقدمه اليمنى“.

وسجل صلاح في أول الجولة الأولى من الموسم ضد فولهام، لكنه لم يتمكن من إحراز هدف ضد كريستال بالاس مساء الاثنين الماضي، وسيكون خصمه التالي هو مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وهي المباراة التي سجل فيها ”هاتريك“ في الموسم الماضي.

ومع ذلك، يعتقد كلوب أن البداية الضعيفة للشياطين الحمر في الموسم والتي شهدت خسارته مرتين واستقباله ستة أهداف ليست في صالح فريقه، قائلا: ”أفضل اللعب معهم بعد فوزهم 5-صفر، بالتأكيد. هذا هو الحال. لكنها ليست أرض الأحلام، لذلك علينا أن نتعامل مع المباراة كما هي. لقد تعادلنا في مباراتين، لذا هل من الأفضل مواجهتنا في وضع مثل هذا أم هو أسوأ؟

”لا أعرف. إنه الموقف فقط وفي النهاية هناك بداية للمباراة ولكن بعد ذلك لا يزال هناك 89 دقيقة، لذلك عليك التعامل مع جميع المواقف في المباراة وفي هذه اللحظة من الواضح أن لا أحد يعرف بالضبط ما سيحدث حول المباراة، لا نعرف. أعتقد أن العالم بأسره سيشاهده، المباراة ليلة الاثنين على أي حال، يمكن للجميع مشاهدتها، وسترى كيف يتعامل هذان الفريقان الكبيران مع المباراة؟“.