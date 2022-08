كلوب مازحا قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: محمد صلاح وجد "قدمه اليمنى" في الإجازة

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مازحا إن محمد صلاح ”وجد قدمه اليمنى في الإجازة“، بعد إشادته بتطور النجم المصري في الهجوم مع بداية الموسم الجديد.

وتمكن ليفربول من تجديد عقد المهاجم البالغ عمره 30 عاما هذا الصيف بعد ما يقرب من 12 شهرًا من المفاوضات بشأن مستقبله.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول منذ انتقاله إلى آنفيلد في عام 2017، حيث جاءت غالبية أهدافه بقدمه اليسرى.

وتحدث كلوب عن المهاجم الأعسر وغزير الأهداف قبل مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد، وأكد أنه قادر على اللعب في كلا الاتجاهين أكثر من أي وقت مضى.

وانضمام الأوروغواياني داروين نونيز للتشكيلة الأساسية تطلب من صلاح ومن يلعب في الجهة اليسرى أن يلتزم بالتمريرات العرضية بعد توغله داخل الملعب، ومع ذلك يصر كلوب على أن لاعب تشيلسي وروما السابق أقوى من أي وقت مضى.

Jurgen Klopp explains what Mohamed Salah "found on holiday" to make him even betterhttps://t.co/Sl4oiJaqmP

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 20, 2022