ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط وولفرهامبتون ويرتقي للصدارة "مؤقتًا"

حقق فريق توتنهام فوزا ثمينا على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول لتوتنهام بعد تمهيد الكرة من إيفان بيريسيتش بضربة رأسية في الدقيقة 64.

وبذلك رفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب ”مؤقتا“، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

هاري كين

ونجح هاري كين في كسر الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدوري الإنجليزي.

وبات هاري كين أكثر لاعب يسجل بقميص فريق واحد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل الهدف رقم 185 في مسيرته.

وكسر الهداف الإنجليزي الرقم المسجل باسم أغويرو الذي سجل 184 هدفا في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي.