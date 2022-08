رسميا.. ليستر سيتي يمدد عقد جيمي فاردي

قال نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه مدد تعاقده مع مهاجمه المخضرم جيمي فاردي لعام واحد ليستمر سيتي الارتباط بين الطرفين حتى يونيو حزيران 2024.

وكانت بعض التقارير تحدثت عن إمكانية انتقال فاردي (35 عاما) إلى مانشستر يونايتد.

Plenty more 🐐 to come 🤗#VardyParty2024

— Leicester City (@LCFC) August 20, 2022