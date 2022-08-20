كاسيميرو لن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

لن يشارك النجم البرازيلي كاسيميرو في مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، المقررة بعد غد الاثنين في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تأخر إنهاء إجراءات تسجيل الصفقة، بحسب صحيفة ”ذا صن“، ولأن اللاعب مطالب بالحصول على رخصة عمل، بحسب القوانين البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن كاسيميرو لن يصل مانشستر قبل 48 ساعة لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال إجراءات انتقاله لمانشستر يونايتد وتوقيع عقد لمدة 4 مواسم براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

🗣 رسالة وداع توني كروس إلى كاسيميرو: "سأفتقدك كمقاتل أنقذني من عدة أشياء… أُحذر زملائك الجدد.. أنت الحمام التركي معك كأنه صالة رياضية لا تسمح لأي شخص أن يحصل على راحة إلا بعد انتهاء فترة التدريبات". pic.twitter.com/NXI581UNg4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2022

وأعلن ريال مدريد رسميا رحيل كاسيميرو نحو مانشستر يونايتد في صفقة قدرتها الصحافة البريطانية بـ70 مليون جنيه إسترليني، بينما ذكرت الصحافة الإسبانية أن الصفقة بلغت 72 مليون يورو و13 مليون يورو متغيرات.

ويلعب البرازيلي كاسيميرو أول لقاء مع فريقه الجديد أمام ساوثهامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة يوم 27 أغسطس الجاري.

🗣 مودريتش في رسالة وداع مؤثرة للبرازيلي كاسيميرو: "كنت أفضل حارس شخصي في العالم .. أعطتني راحة البال .. كلما كنت أنظر إلى الوراء ورؤيتك في الملعب كنت أثق أن هناك الكثير من التدخلات". pic.twitter.com/DYeoL1UrU4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2022

من جهة أخرى، ترك رحيل كاسيميرو حزنا كبيرا لدى زملائه في ريال مدريد، حيث كان يحظى باحترام وتقدير كبير ولم تعرف مسيرته مع زملائه أي مشاكل، وهو ما ظهر من خلال رسائل الوداع المؤثرة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس اللذين شكلا معه ثلاثيا ناريا في وسط ميدان الفريق الملكي قادهم للفوز بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها ثلاثية تاريخية على التوالي.

ولم يقتصر الأمر على اللاعبين بل تجاوزهم إلى زوجاتهم. ونشرت صحيفة ”ماركا“ رسالة من مينا بونينو صديقة الأوروغواياني فيدي فالفيردي عبر تطبيق واتساب تطلب من خلالها من كاسيميرو البقاء.

وكتبت صديفة فيدي فالفيردي: ”قرف سخيف، لا تذهب“، وكانت قد ودعت اللاعب عبر صفحاتها بنشرها صورة لابنته وكتبت: ”سأفتقدك، سارة“.

كلمة السر .. بيريز كاسيميرو هو ثالث أغلى انتقال في تاريخ ريال مدريد الإسباني بعدما كلف خزينة مانشستر يونايتد 70 مليون يورو. فقط الثنائي دي ماريا (75) مليون يورو و كريستيانو رونالدو (117) مليون يورو رحلا بمبلغ أكبر منه. pic.twitter.com/rv8MNvLMfi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2022

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علما أنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاما، مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.