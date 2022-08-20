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رياضة

كاسيميرو لن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2022 5:38 GMT
تاريخ التحديث: 20 أغسطس 2022 6:25 GMT

كاسيميرو لن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

لن يشارك النجم البرازيلي كاسيميرو في مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، المقررة بعد غد الاثنين في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

لن يشارك النجم البرازيلي كاسيميرو في مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، المقررة بعد غد الاثنين في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تأخر إنهاء إجراءات تسجيل الصفقة، بحسب صحيفة ”ذا صن“، ولأن اللاعب مطالب بالحصول على رخصة عمل، بحسب القوانين البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن كاسيميرو لن يصل مانشستر قبل 48 ساعة لإجراء الفحوصات الطبية وإكمال إجراءات انتقاله لمانشستر يونايتد وتوقيع عقد لمدة 4 مواسم براتب أسبوعي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وأعلن ريال مدريد رسميا رحيل كاسيميرو نحو مانشستر يونايتد في صفقة قدرتها الصحافة البريطانية بـ70 مليون جنيه إسترليني، بينما ذكرت الصحافة الإسبانية أن الصفقة بلغت 72 مليون يورو و13 مليون يورو متغيرات.

ويلعب البرازيلي كاسيميرو أول لقاء مع فريقه الجديد أمام ساوثهامبتون في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز المقررة يوم 27 أغسطس الجاري.

من جهة أخرى، ترك رحيل كاسيميرو حزنا كبيرا لدى زملائه في ريال مدريد، حيث كان يحظى باحترام وتقدير كبير ولم تعرف مسيرته مع زملائه أي مشاكل، وهو ما ظهر من خلال رسائل الوداع المؤثرة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس اللذين شكلا معه ثلاثيا ناريا في وسط ميدان الفريق الملكي قادهم للفوز بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها ثلاثية تاريخية على التوالي.

ولم يقتصر الأمر على اللاعبين بل تجاوزهم إلى زوجاتهم. ونشرت صحيفة ”ماركا“ رسالة من مينا بونينو صديقة الأوروغواياني فيدي فالفيردي عبر تطبيق واتساب تطلب من خلالها من كاسيميرو البقاء.

وكتبت صديفة فيدي فالفيردي: ”قرف سخيف، لا تذهب“، وكانت قد ودعت اللاعب عبر صفحاتها بنشرها صورة لابنته وكتبت: ”سأفتقدك، سارة“.

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علما أنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاما، مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.

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