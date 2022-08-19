تشيلسي يستهدف التعاقد مع ماغواير مقابل انتقال بوليسيتش لمانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن تشيلسي استفسر بشكل مفاجئ عن إمكانية التعاقد مع هاري ماغواير وسط شكوك متزايدة حول مستقبل قلب دفاع في مانشستر يونايتد.

ويحظى الدولي الإنجليزي، الذي يعاني من مشاكل في وجودة ضمن التشكيلة الأساسية ليونايتد قبل قمة الاثنين المقبل أمام ليفربول ، باهتمام نادي ستامفورد بريدج في حال تعثر التعاقد مع لاعب ليستر ويسلي فوفانا.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن تشيلسي أثار إمكانية نقل ماغواير إلى غرب لندن كجزء من محاولات يونايتد للتعاقد مع مهاجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش.

ومن المفهوم أن التعاقد مع فوفانا لا يزال يمثل أولوية للبلوز ، وكان هناك تفاؤلا متزايدا بأن صفقة المدافع الفرنسي يمكن أن تتم أخيرًا الأسبوع المقبل بعد أن طلب قلب الوسط استبعاده من مباراة ليستر ضد ساوثامبتون يوم السبتز

ومع ذلك ، فإن اهتمام تشيلسي بماغواير يأتي كتطور مثير للاهتمام للغاية وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مركز قلب الدفاع في خطط المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.

وكانت هناك اقتراحات بأن موقف ماغواير في تشكيلة تين هاج الأساسية قد يكون في خطر قبل مباراة القمة ضد فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب بعد البداية السيئة لمانشستر يونايتد هذا الموسم.

وانتهت أول مباراتين لمانشستر يونايتد هذا الموسم بالهزيمة 2-1 على أرضه أمام برايتون في الجولة الافتتاحية قبل الهزيمة المحرجة الجولة الماضية 4-صفر أمام برنتفورد.

ويسعى تين هاج إجراء تغييرات على فريقه لزيارة ليفربول حيث يتطلع إلى إثارة رد فعل قوي من فريقه.

ومن المفهوم أن مكان ماغواير في الفريق بات تحت التهديد في وجود الفرنسي رافائيل فاران الذي بدأ الموسم على مقاعد البدلاء وسيتخذ تين هاج القرار النهائي خلال الـ 24 ساعة القادمة بشأن مشاركة أي منهما أمام ليفربول.

وإذا غاب ماغواير عن التشكيلة الأساسية أمام ليفربول ، فسيثير ذلك شكوكًا كبيرة حول مستقبله في مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج.

ومع اقتراب موعد كأس العالم بعد ثلاثة أشهر فقط ، من المرجح أن يكون احتمال لعب دور ثانوي في يونايتد مصدر قلق لماغواير الذي يسعى بالتأكيد للمشاركة بشكل أساسي لضمان مشاركته مع منتخب إنجلترا في مونديال قطر.

وفي الوقت نفسه ، يستعد يونايتد لإستقبال كاسيميرو القادم من ريال مدريد بعد توصل الناديين لاتفاق بشأن انتقاله إلى ”أولد ترافورد“.