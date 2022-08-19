لماذا لن ينضم برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف؟

قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا حقيقي، لكن ما لم يتغير الوضع الحالي حتى نهاية الشهر الحالي ، فإنه لن يأتي إلى النادي الباريسي.

ومع ذلك، كان البرتغالي بالفعل على قائمة المهاجمين المستهدفين من قبل لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لبطل فرنسا الذي أخرجه من بنفيكا عام 2014 ليضمه إلى موناكو.

وفي سن 28 عاما وبعد خمسة مواسم في مانشستر سيتي، يريد لاعب خط الوسط المهاجم المتعاقد مع بطل الدوري الإنجليزي حتى عام 2025 الرحيل، لكنه ممزق بين فكرة الفوز بلقب فرنسا والانضمام لسان جيرمان إلى جوار زميله السابق كيليان مبابي والانتقال إلى برشلونة الذي لطالما جعله يحلم باللعب له.

لكن فريقا واحدا فقط من الناديين بإمكانه أن يدفع أجر الدولي البرتغالي هو باريس سان جيرمان بالطبع.

نيمار سيبقى

لكن كان هناك شرط مسبق لانضمام اللاعب إلى سان جيرمان وربما لن يتحقق هذا الشرط بحلول الأول من سبتمبر/أيلول موعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو رحيل نيمار.

وأوروبا كلها تعرف ذلك: لم يكن باريس سان جيرمان ضد رحيل نجمه البرازيلي الذي كان مخيباً للآمال لمدة خمس سنوات في التزامه مع النادي الباريسي كما في أسلوب حياته.

كان باريس يرغب في مزيد من الثبات والالتزام في هذا المجال خاصة بالنسبة للنجم البرازيلي باهظ الثمن وصاحب الأجر المرتفع.

وكشف صيف 2022 النقاب عن نيمار الجديد المتألق منذ بداية الموسم، والذي يشارك في المباريات بشكل لم يسبق له مثيل، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه العودة – نيمار الجديد وعد متكرر إلى حد ما في حياة النادي – ستشهد تمديدًا في سبتمبر ثم في أكتوبر وحتى أكثر في عام 2023 بعد نهائيات كأس العالم التي تنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول في قطر.

وبالطبع في حال بقاء نيمار لن يأتي برناردو سيلفا، وفي ظل تألق وتفاهم ليونيل ميسي مع زميله البرازيلي وبقاء مبابي كمهاجم ثالث لن يمنح لبرناردو سيلفا الفرصة للانتقال إلى باريس خاصة في ظل رغبته في اللعب في برشلونة.