رسميًا: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم كاسيميرو من ريال مدريد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله إلى اتفاق مبدئي بضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل اليوم الجمعة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: ”يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي قد توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال كاسيميرو“.

وأضاف: ”تخضع الصفقة لاتفاق الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة والطبية“.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022

ولم يكشف مانشستر قيمة التعاقد، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أن كاسيميرو (30 عاما) سيرتبط بالنادي الإنجليزي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل نحو 70 مليون يورو.

وأكد ريال إتمام الصفقة ونشر فيديو بعنوان ”شكرا كاسيميرو“.

وذكر بطل إسبانيا وأوروبا في بيان ”يود ريال مدريد التعبير عن شكره وامتنانه لكاسيميرو، لاعب شكل جزءا من أسطورة هذا النادي“.

وأعلن ريال عن تنظيم مراسم تكريم ووداع كاسيميرو يوم الاثنين المقبل في المدينة الرياضية للفريق في نفس يوم القمة المرتقبة بين يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد.

ووصل كاسيميرو إلى ريال مدريد قادما من ساو باولو، العام 2013، ثم انتقل إلى بورتو بنظام الإعارة، علما أنه كلف ريال مدريد 6 ملايين يورو فقط، لكن قيمته السوقية تبلغ الآن 40 مليون يورو بحسب موقع ”transfermarkt“.

وشارك كاسيميرو في 336 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 31 هدفا، وصنع 29، ويرتبط عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.

وحقق كاسيميرو، البالغ من العمر 30 عاما، مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة، بواقع 5 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقبا في كأس إسبانيا، و3 في كأس السوبر الإسباني.