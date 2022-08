رسميًا: مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم كاسيميرو من ريال مدريد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصله إلى اتفاق مبدئي بضم كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل اليوم الجمعة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: ”يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي قد توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال كاسيميرو“.

وأضاف: ”تخضع الصفقة لاتفاق الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة والطبية“.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC

