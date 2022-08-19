إيقاف توخيل مدرب تشيلسي مباراة واحدة بعد اشتباكه مع كونتي

عوقب توماس توخيل مدرب تشيلسي بالإيقاف مباراة واحدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اشتباكه مع أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير في نهاية مباراة متوترة بينهما في ستامفورد بريدج.

وتصافح المدربان بالأيدي عقب التعادل 2-2، لكن انفلتت الأعصاب واشتبكا قبل أن يفرقهما اللاعبون وأعضاء طاقمي الفريقين.

وطرد الحكم أنتوني تيلور المدربين بعد الشجار.

بعد طرده مع توخيل.. كونتي يستبعد عقوبة إيقافه https://t.co/IR0g841YbD pic.twitter.com/smewS3l1cg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2022

وقال الاتحاد الإنجليزي إن توخيل تعرض للإيقاف المؤقت، وستنشر في وقت لاحق أسباب القرار من لجنة مستقلة.

كما سيدفع المدرب الألماني غرامة بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (41400 دولار)، بينما عوقب كونتي بتغريمه 15 ألف جنيه إسترليني بعد أن أقر المدربان بارتكاب تصرف غير لائق.