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رياضة

إيقاف توخيل مدرب تشيلسي مباراة واحدة بعد اشتباكه مع كونتي
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 17:50 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 18:10 GMT

إيقاف توخيل مدرب تشيلسي مباراة واحدة بعد اشتباكه مع كونتي

عوقب توماس توخيل مدرب تشيلسي بالإيقاف مباراة واحدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اشتباكه مع أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير في نهاية مباراة متوترة

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عوقب توماس توخيل مدرب تشيلسي بالإيقاف مباراة واحدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اشتباكه مع أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير في نهاية مباراة متوترة بينهما في ستامفورد بريدج.

وتصافح المدربان بالأيدي عقب التعادل 2-2، لكن انفلتت الأعصاب واشتبكا قبل أن يفرقهما اللاعبون وأعضاء طاقمي الفريقين.

وطرد الحكم أنتوني تيلور المدربين بعد الشجار.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن توخيل تعرض للإيقاف المؤقت، وستنشر في وقت لاحق أسباب القرار من لجنة مستقلة.

كما سيدفع المدرب الألماني غرامة بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (41400 دولار)، بينما عوقب كونتي بتغريمه 15 ألف جنيه إسترليني بعد أن أقر المدربان بارتكاب تصرف غير لائق.

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