غوارديولا ساخرًا من تقارير حسم مانشستر سيتي للدوري الإنجليزي: نلعب من أجل 111 نقطة

سخر بيب غوارديولا من التلميحات بأن مانشستر سيتي سيطر بالفعل على السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعثر ليفربول في بداية الموسم الجديد.

وكان سيتي وليفربول لا ينفصلان عن بعضهما تقريبا خلال الموسم الماضي، حيث حصل سيتي على لقبه الرابع في خمس سنوات في اليوم الأخير للموسم.

وبدأ فريق المدرب غوارديولا الموسم الجديد بقوة بانتصارين في مباراتين، ولم تستقبل شباكه أي أهداف، بينما تعادل ليفربول مع فولهام وكريستال بالاس.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة قبل توجه فريقه بعد غد الأحد لمواجهة نيوكاسل يونايتد: ”نحن ما زلنا في البداية. أنا آسف ولكن بعد مباراتين لا يمكننا وضع أي خطط بشأن المستقبل.

”بعد مباراتين؟ أجل لكن هناك 111 نقطة نلعب من أجلها“.

