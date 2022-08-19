كانتي يُحبط تشيلسي بغيابه "عدة أسابيع" لإصابته بعضلات الفخذ

قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط نغولو كانتي سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال مواجهة توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط كانتي متألمًا خلال التعادل 2-2 مع توتنهام قبل استبداله ولا يبدو توخيل متفائلًا بعودة بطل العالم مع منتخب فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين قبل مواجهة ليدز يونايتد، بعد غد الأحد: ”نتحدث عن أسابيع وهذه ليست بأنباء جيدة ونحن محبطون لأن نغولو كان في قمة لياقته البدنية“.

وأضاف أن المهاجم أرماندو بروخا ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش لن يتمكنا من اللعب أمام ليدز للإصابة أيضًا.

وأكمل تشيلسي، اليوم، التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي تشيزاري كاسادي من إنتر ميلان لمدة 6 سنوات، وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن النادي اللندني دفع 12.6 مليون جنيه إسترليني (14.91 مليون دولار) بشكل مبدئي لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

كما تشير تكهنات إلى ضم ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي وفرينكي دي يونغ وبيير-إيمريك أوباميانغ ثنائي برشلونة.

وتابع توخيل: ”توجد إمكانية دائمًا مع استمرار فترة الانتقالات، ونركز فيما لدينا بالفعل وليس فيما يمكن أن نملكه“.