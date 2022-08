في قضية اللاعب الويليزي السابق ضد صديقته.. فيرغسون يدافع عن غيغز في المحكمة

قال السير ألكيس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يرَ ملقا لاعبه الويلزي السابق ريان غيغز يفقد أعصابه، وذلك في دفاعه عنه أمام المحكمة.

ويواجه غيغز (48 عامًا)، الذي استقال من منصبه كمدرب لمنتخب ويلز بسبب القضية، اتهامات بالتسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفل وضرب أختها الصغرى إيما، كما أنه يواجه اتهامًا يتعلق بالسلوك القهري والسيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مدرب يونايتد الأسبق والبالغ من العمر 80 عامًا تحدث عن علاقته مع غيغز في النادي، وهو الذي يحاكم حاليًا بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة كيت جريفيل.

وقال فيرغسون لمحكمة مانشستر، يوم الجمعة، إن غيغز كان دائمًا في مزاج جيد، مضيفًا: أن تحظى بمسيرة لتلك الفترة الطويلة وتمر بمواقف صعبة، لقد كان دائمًا عند حسن الظن به في النادي.

وقال إن غيغز: هو أفضل مثال للنادي، مضيفًا أن الجميع ينظرون إلى غيغز على أنه المثال الأبرز.

وعندما سأله كريس داو، محامي غيغز، عما إذا كان قد رأى اللاعب الويلزي من قبل وهو غاضب أو يفقد أعصابه، أجاب السير أليكس فيرغسون بلا.

