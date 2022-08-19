في قضية اللاعب الويليزي السابق ضد صديقته.. فيرغسون يدافع عن غيغز في المحكمة

قال السير ألكيس فيرغسون، المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يرَ ملقا لاعبه الويلزي السابق ريان غيغز يفقد أعصابه، وذلك في دفاعه عنه أمام المحكمة.

ويواجه غيغز (48 عامًا)، الذي استقال من منصبه كمدرب لمنتخب ويلز بسبب القضية، اتهامات بالتسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفل وضرب أختها الصغرى إيما، كما أنه يواجه اتهامًا يتعلق بالسلوك القهري والسيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مدرب يونايتد الأسبق والبالغ من العمر 80 عامًا تحدث عن علاقته مع غيغز في النادي، وهو الذي يحاكم حاليًا بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة كيت جريفيل.

وقال فيرغسون لمحكمة مانشستر، يوم الجمعة، إن غيغز كان دائمًا في مزاج جيد، مضيفًا: أن تحظى بمسيرة لتلك الفترة الطويلة وتمر بمواقف صعبة، لقد كان دائمًا عند حسن الظن به في النادي.

وقال إن غيغز: هو أفضل مثال للنادي، مضيفًا أن الجميع ينظرون إلى غيغز على أنه المثال الأبرز.

وعندما سأله كريس داو، محامي غيغز، عما إذا كان قد رأى اللاعب الويلزي من قبل وهو غاضب أو يفقد أعصابه، أجاب السير أليكس فيرغسون بلا.

Sir Alex Ferguson has told Ryan Giggs' assault trial that he never saw the player lose his temper or become aggressive. Giving evidence, the former Manchester United manager said Giggs had a "fantastic temperatment" and was "without doubt the best example we had at the club". pic.twitter.com/6COIo4qeGC — BBC North West (@BBCNWT) August 19, 2022

وكان غيغز ”48 عامًا“ قد أنكر من قبل استخدامه السلوك العدواني والسيطرة على صديقته السابقة كيت جريفل ”38 عامًا“ بين أغسطس 2017 ونوفمبر العام 2020، والتسبب في أذى جسدي لها، وكذلك أنكر واقعة الاعتداء على شقيقتها الصغرى إيما البالغة من العمر ”26 عامًا“.

ودفع اللاعب السابق، الذي جلس في قفص الاتهام مرتديا بدلة سوداء، ببراءته من الاتهامات وقال دفاعه إن المزاعم ”تستند إلى التشويه والمبالغة والأكاذيب“.

وفي بداية القضية أمام النيابة، قال بيتر رايت محامي صديقة غيغز وشقيقتها إن هناك تباينًا واضحًا بين غيغز اللاعب والطريقة التي تعامل بها مع صديقته في ”علاقة سامة“.

وأضاف: ”على أرض الملعب كانت مهاراته واضحة، خارج الملعب وفي حياته الشخصية وفي منزله وخلف الأبواب المغلقة، كان هناك جانب أكثر بشاعة وأكثر شرًا في شخصيته“.

وقال رايت إن القضية تضمنت ”سلسلة من الإساءات الجسدية والنفسية لامرأة ادعى أنه يحبها.

وأضاف: ”الإساءة المنهجية والعنيفة للمرأة في بعض الأحيان هي ما تدور حولها هذه القضية“.

ووصف المدعي العام الحادث، حيث ضرب فيها غيغز رأس جريفل و“ضرب بمرفقه“ شقيقتها.

#ريان_غيغز .. كيف تحول الأسطورة إلى خائن؟ pic.twitter.com/aiXecmCiaX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2022

وتم الإفراج عن غيغز بكفالة بشرط عدم اتصاله بأي من الأختين، وعدم الذهاب إلى أي عنوان يعتقد أنهما قد يكونان فيه.

وتم القبض على اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، والذي قال إنه يتطلع إلى تبرئة اسمه، لأول مرة في القضية وأفرج عنه بكفالة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.